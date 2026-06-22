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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (12:07 IST)

बुध का कर्क राशि में गोचर: 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

The image depicts Lord Budha and the planet Mercury, the zodiac, and the Cancer zodiac sign.
22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश कर गए हैं। 4 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशियों की नई बहार लेकर आए हैं जबकि 3 राशियों को सतर्क रहना होगा।
 

बुध का कर्क राशी में गोचर, 4 राशियों के लिए शुभ

1. वृषभ राशि: रचनात्मकता का धमाका और यात्राओं के योग

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का यह सफर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह समय आपकी क्रिएटिविटी को सातवें आसमान पर ले जाएगा। अगर आप लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं, तो आपकी कलम इस दौरान जादू बिखेरेगी। हालांकि, दिल की बात जुबां पर लाते समय थोड़ी हिचकिचाहट या कन्फ्यूजन हो सकता है।
क्या खास होगा: भाई-बहनों के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और छोटी-मोटी मगर मजेदार यात्राओं के योग बनेंगे।
सावधानी की बात: अपनी भावनाओं और विचारों में बैलेंस बनाकर रखें। दूसरों से बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और हर किसी के सामने अपने सीक्रेट्स (ओवर-शेयरिंग) खोलने से बचें। निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लें।
 

2. कर्क राशि: खुद को निखारने का समय, बस तनाव से बचें

बुध देव सीधे आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न) में आ रहे हैं। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी और सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव दिखेगा। आप हर बात को दिल से सोचेंगे और दूसरों की बातों को लेकर थोड़े संवेदनशील (इमोशनल) हो सकते हैं। करियर के लिहाज से यह समय शानदार है।
क्या खास होगा: कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी और आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे।
सावधानी की बात: ऑफिस में सीनियर्स या बॉस की वजह से थोड़ा वर्क-प्रेशर और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल रहें और खुद को शांत रखें।
एक छोटा सा उपाय: इस समय में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।
 

3. कन्या राशि: पुराने दोस्तों से मुलाकात और बंपर लाभ

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके ग्यारहवें भाव (सोशल लाइफ और नेटवर्क) में होने जा रहा है। यह समय आपकी सोशल लाइफ में नई जान फूंक देगा। पुराने और बिछड़े हुए दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मुनाफा कमाने का है।
क्या खास होगा: आपके पुराने प्रयासों से आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत योग हैं।
सावधानी की बात: दोस्तों की भीड़ में यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें, हमेशा अपने अंतर्मन (Intuition) की सुनें। करियर और दोस्ती में होने वाले अचानक बदलावों के लिए खुद को तैयार रखें।
 

4. तुला राशि: करियर में ऊंची उड़ान और बड़ी जिम्मेदारियां

तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आपके करियर के दसवें भाव में होने जा रहा है। यह समय आपके प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। अगर आप कोई नया हुनर (स्किल) सीखना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या खुद को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर साबित करना चाहते हैं, तो समय बिल्कुल परफेक्ट है।
क्या खास होगा: ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा आपको प्रमोशन या तारीफ के रूप में मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा।
सावधानी की बात: काम के बीच अगर कभी कोई आपकी आलोचना (क्रिटिसिज्म) करे, तो तुरंत गुस्से में या इमोशनल होकर रिएक्ट न करें। अपनी समझदारी से स्थिति को संभालें।
 
बुध का कर्क राशी में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा सतर्क 
 

सिंह राशि (Leo)

आपकी राशि से बारहवें भाव में बुध का आना खर्चों की बाढ़ ला सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना ही इस समय सबसे बड़ी समझदारी होगी।
करियर और पैसा: बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, जिसका इनाम आने वाले वक्त में मिलेगा।
रिश्ते: परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान फालतू के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें, वरना आपकी ऊर्जा बेकार की उलझनों में नष्ट हो जाएगी।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बुध आपकी राशि से नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन में मिले-जुले नतीजे लेकर आ रहा है, जहाँ कुछ चुनौतियों के साथ अचानक बड़े लाभ भी मिलेंगे।
करियर और पैसा: आर्थिक उन्नति के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है।
रिश्ते: माता जी की सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनकी देखभाल में कमी न छोड़ें। इस अवधि में आपका रुझान धर्म-कर्म और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा।
 

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि से आठवें भाव में बुध का गोचर सेहत के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की चेतावनी दे रहा है। अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित रखें।
करियर और पैसा: पिता के कामकाज या धन से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इस वक्त उनका साथ देने से आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपका झुकाव रहस्यमयी विद्याओं या ज्योतिष की तरफ बढ़ सकता है।
रिश्ते: शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी बातों पर तकरार हो सकती है। रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें, गुस्से को खुद पर हावी न होने दें।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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