बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल

ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणित के अनुसार, 22 जून 2026 की दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर बुध देव अपनी खुद की राशि मिथुन को अलविदा कहकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उलटफेर करने वाला है। आइए जानते हैं कि आपके सितारों पर इस गोचर का क्या असर पड़ने वाला है।

मेष राशि (Aries)

बुध आपकी राशि से चौथे भाव में कदम रख रहे हैं। यह समय पारिवारिक मोर्चे पर सुकून और खुशियां लेकर आएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, लेकिन माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।

करियर और पैसा: ऑफिस में आपकी लगन रंग लाएगी। बॉस और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। नया आशियाना बनाने या खरीदने के लिए समय उत्तम है।

रिश्ते: जीवनसाथी के करियर में उछाल आ सकता है, जिससे घर का माहौल और भी शानदार हो जाएगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला यह गोचर आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और नया जोश भर देगा। अब आप काम को टालने के बजाय उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे।

करियर और पैसा: दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय खुद के फैसलों पर यकीन रखें। छोटी-छोटी व्यावसायिक यात्राएं आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकती हैं। छात्रों के लिए, खासकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बेहतरीन समय है।

रिश्ते: आपकी बोली में गजब का आकर्षण रहेगा, जिससे बिगड़े रिश्ते भी सुधर जाएंगे। भाई-बहनों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। लव लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)

बुध का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। आपकी बातचीत का तरीका इतना शानदार होगा कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे।

करियर और पैसा: आर्थिक रूप से यह समय चांदी काटने वाला है। सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च करेंगे और नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं। कमाई के नए जरिए खुलेंगे।

रिश्ते: परिवार में सुख-शांति रहेगी। अगर माता जी काफी समय से बीमार चल रही थीं, तो अब उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

कर्क राशि (Cancer)

बुध देव आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव में आ रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। खान-पान का पूरा ध्यान रखें।

करियर और पैसा: नौकरीपेशा लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आपका बिजनेस विदेश या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा है, तो तगड़ा मुनाफा होने के योग हैं।

रिश्ते: मुश्किल वक्त में भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शादीशुदा जातकों को अपने पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा आर्थिक या भावनात्मक लाभ मिल सकता है।

सिंह राशि (Leo)

आपकी राशि से बारहवें भाव में बुध का आना खर्चों की बाढ़ ला सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना ही इस समय सबसे बड़ी समझदारी होगी।

करियर और पैसा: बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, जिसका इनाम आने वाले वक्त में मिलेगा।

रिश्ते: परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान फालतू के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें, वरना आपकी ऊर्जा बेकार की उलझनों में नष्ट हो जाएगी।

कन्या राशि (Virgo)

बुध का यह गोचर आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है, जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। लंबे समय से अटकी हुई आपकी कोई बड़ी मुराद इस दौरान पूरी हो सकती है।

करियर और पैसा: आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन शॉर्टकट या जोखिम भरे निवेश से बचें। सेहत शानदार रहेगी और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

रिश्ते: सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। दोस्तों और करीबियों के साथ महफिलें जमेंगी। लव लाइफ के लिए समय रोमांटिक है, पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए बुध का दसवें भाव में जाना करियर के लिहाज से बेहद शानदार रहने वाला है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था।

करियर और पैसा: प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के पूरे आसार हैं। समाज में आपका रुतबा और मान-सम्मान बढ़ेगा। विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने की उम्मीद है। नया काम शुरू करने के लिए समय पूरी तरह आपके पक्ष में है।

रिश्ते: परिवार में खुशहाली रहेगी। अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बुध आपकी राशि से नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन में मिले-जुले नतीजे लेकर आ रहा है, जहाँ कुछ चुनौतियों के साथ अचानक बड़े लाभ भी मिलेंगे।

करियर और पैसा: आर्थिक उन्नति के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है।

रिश्ते: माता जी की सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनकी देखभाल में कमी न छोड़ें। इस अवधि में आपका रुझान धर्म-कर्म और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि से आठवें भाव में बुध का गोचर सेहत के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की चेतावनी दे रहा है। अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित रखें।

करियर और पैसा: पिता के कामकाज या धन से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इस वक्त उनका साथ देने से आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपका झुकाव रहस्यमयी विद्याओं या ज्योतिष की तरफ बढ़ सकता है।

रिश्ते: शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी बातों पर तकरार हो सकती है। रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें, गुस्से को खुद पर हावी न होने दें।

मकर राशि (Capricorn)

बुध का गोचर आपकी राशि से सातवें भाव में होने जा रहा है, जो आपके पेशेवर जीवन को एक नई उड़ान देगा।

करियर और पैसा: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। सैलरी बढ़ने या प्रमोशन होने की प्रबल संभावना है। पिता को मिलने वाला कोई बड़ा आर्थिक लाभ पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है।

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और माता की सेहत में सुधार होगा। हालांकि, अपनी बातचीत में थोड़ा संतुलन रखें। पार्टनर के साथ बेवजह की बहस से बचें, ताकि वैवाहिक जीवन का आनंद बना रहे।

कुंभ राशि (Aquarius)

आपकी राशि से छठे भाव में बुध का आना आपके लिए राहत की सांस लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे थे, तो उससे मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।

करियर और पैसा: कोर्ट-कचहरी या किसी कानूनी विवाद का फैसला आपके हक में आ सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि, अचानक बढ़ने वाले खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा।

रिश्ते: इस समय अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया कोई भी रिएक्शन आपके बनते काम बिगाड़ सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें।

मीन राशि (Pisces)

बुध देव आपकी राशि से पांचवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ाने वाला साबित होगा।

करियर और पैसा: आपकी आमदनी में इजाफा होने के संकेत हैं। शिक्षा, व्यापार या रिसर्च से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन इस दौरान कमाल का रहेगा। जीवनसाथी को करियर में मिलने वाली कोई बड़ी अचीवमेंट घर में उत्सव का माहौल बना देगी।

रिश्ते: लव लाइफ के लिए यह समय किसी टर्निंग पॉइंट जैसा है। आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं और बात शादी तक पहुंच सकती है। मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे।