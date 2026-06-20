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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (13:21 IST)

बुध का कर्क राशि में गोचर: 5 राशियों की बंद किस्मत खुलेगी, सफलता और धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग

Mercury in the picture and zodiac signs in the background
22 जून 2026 की दोपहर 03:09 मिनट पर बुध ग्रह अपनी खुद की राशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के चलते 5 राशियों को मिलने वाला है अपार लाभ। ये पांच राशियां हैं- मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ। चलिए जानते हैं कि किस तरह का प्रभाव और लाभ होगा।
 

मेष राशि (Aries)

बुध आपकी राशि से चौथे भाव में कदम रख रहे हैं। यह समय पारिवारिक मोर्चे पर सुकून और खुशियां लेकर आएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, लेकिन माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
करियर और पैसा: ऑफिस में आपकी लगन रंग लाएगी। बॉस और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। नया आशियाना बनाने या खरीदने के लिए समय उत्तम है।
रिश्ते: जीवनसाथी के करियर में उछाल आ सकता है, जिससे घर का माहौल और भी शानदार हो जाएगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला यह गोचर आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और नया जोश भर देगा। अब आप काम को टालने के बजाय उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे।
करियर और पैसा: दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय खुद के फैसलों पर यकीन रखें। छोटी-छोटी व्यावसायिक यात्राएं आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकती हैं। छात्रों के लिए, खासकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बेहतरीन समय है।
रिश्ते: आपकी बोली में गजब का आकर्षण रहेगा, जिससे बिगड़े रिश्ते भी सुधर जाएंगे। भाई-बहनों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। लव लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

कर्क राशि (Cancer)

बुध देव आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव में आ रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। खान-पान का पूरा ध्यान रखें।
करियर और पैसा: नौकरीपेशा लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आपका बिजनेस विदेश या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा है, तो तगड़ा मुनाफा होने के योग हैं।
रिश्ते: मुश्किल वक्त में भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शादीशुदा जातकों को अपने पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा आर्थिक या भावनात्मक लाभ मिल सकता है।
 

कन्या राशि (Virgo)

बुध का यह गोचर आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है, जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। लंबे समय से अटकी हुई आपकी कोई बड़ी मुराद इस दौरान पूरी हो सकती है।
करियर और पैसा: आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन शॉर्टकट या जोखिम भरे निवेश से बचें। सेहत शानदार रहेगी और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
रिश्ते: सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। दोस्तों और करीबियों के साथ महफिलें जमेंगी। लव लाइफ के लिए समय रोमांटिक है, पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

आपकी राशि से छठे भाव में बुध का आना आपके लिए राहत की सांस लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे थे, तो उससे मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।
करियर और पैसा: कोर्ट-कचहरी या किसी कानूनी विवाद का फैसला आपके हक में आ सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि, अचानक बढ़ने वाले खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा।
रिश्ते: इस समय अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया कोई भी रिएक्शन आपके बनते काम बिगाड़ सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें।
 
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