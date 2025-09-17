बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Happy Birthday to Narendra Modi ji: विकास, विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक– नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

एक व्यक्तित्व, जिसने भारत को नई दिशा दी – जन्मदिन मुबारक नरेंद्र मोदी जी!

PM Modi Birthday Special
Birthday On Narendra Damodardas Modi: भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से कार्यरत हैं। इस बार मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत की राजनीति में कई महान नेताओं ने देश को दिशा दी है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश की आत्मा से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक

नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:
 
1. दृढ़ निश्चयी और कर्मठ: वे अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। चाहे वह नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने हर कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंकी है।
 
2. दूरदर्शी सोच: उनका मानना है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं इसी दूरदर्शिता का परिणाम हैं।
 
3. कुशल वक्ता: वे एक बहुत ही प्रभावी और कुशल वक्ता हैं। उनके भाषण में जोश और आत्मविश्वास साफ झलकता है। वे अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं।
 
4. राष्ट्रीय गौरव पर जोर: वे हमेशा भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत पर गर्व करने की बात करते हैं। उनका मानना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।
 
5. तकनीकी का उपयोग: वे तकनीक का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वे सीधे जनता से जुड़ते हैं और अपनी योजनाओं व विचारों को साझा करते हैं।
 
6. सादगी और अनुशासन: वे अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगी और अनुशासन का पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग करना और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
 
ये कुछ खास बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया से लोग उन्हें उनके काम और व्यक्तित्व के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातें
लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसर

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसरअतीत में मुख्यतः विदेशी अस्त्र-शस्त्र के आयात पर निर्भर रहने का आदी रहा भारत अब न केवल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, हथियारों का निर्यातक भी बनता जा रहा है। दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल का रोना रोने के बदले, भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, इस उथल-पुथल में देश के लिए नए अवसर देखने लगा है।

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता है, गृह क्लेश होता है और बरकत भी नहीं रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने या सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स को आजमाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाला घर बनाने के लिए, साफ-सफाई, अव्यवस्था को दूर करना, प्राकृतिक रोशनी और पौधों तथा दर्पणों जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही रंगों और अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा पर भी विचार करें।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरकयशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर अनंत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आज इस विशेष दिवस पर मध्यप्रदेश आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वे धार जिले के भैंसोला ग्राम में देश के पहले "पीएम मित्र पार्क" की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार और पोषण अभियान’ तथा ‘स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के साथ प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।

Makhana Board: मोदी जी किया मखाना बोर्ड का शुभारम्भ, जानिए बिहार में कैसे होता है मखाना उत्पादन

Makhana Board: मोदी जी किया मखाना बोर्ड का शुभारम्भ, जानिए बिहार में कैसे होता है मखाना उत्पादनPM Modi Launches National Makhana Board: मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है। यह भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है, और बिहार इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया भर में 90% मखाने का उत्पादन भारत करता है, और भारत में 80% मखाना बिहार में होता है। अपने बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने सोमवार को मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया. दावा किया गया है कि अब बिहार में मखाना उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा. आइये आज आपको मखाने से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बताते हैं।

PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातें

PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातेंHappy Birthday PM Modi: देश के प्रधान सेवक और दूरदर्शी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर उनकी जीवन यात्रा, व्यक्तित्व और उपलब्धियों पर आधारित विशेष जानकारी यहां पढ़ें...

Essay on Narendra Modi: विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिन्दी में प्रभावशाली निबंध

Essay on Narendra Modi: विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिन्दी में प्रभावशाली निबंधNarendra Modi essay in hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत एक चाय बेचने वाले के साधारण रूप में की और आज वे भारत के यशस्वी और दमदार प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। आइए यहां पढ़ें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत नरेंद्र दामोदरदास मोदी पर रोचक निबंध...

Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करें

Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करेंNavratri fasting recipes: शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आप इसको अपनी नवरात्र फूड लिस्ट में शामिल करके अपने खाने का जायका बढ़ा सकते हैं। तो देर न करें और अभी इसकी रेसिपी को अपनी डायरी में नोट करके इसे घर पर बनाएं और परिवारजनों को खिलाकर तालियां बटोरें...
