बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Maharaja Agrasen Birth Anniversary
Written By WD Feature Desk

Agrasen Jayanti 2025: 'एक रुपया एक ईंट' के प्रणेता महाराजा अग्रसेन कौन थे, जानें उनके जीवन की कहानी और वीरता के किस्से

Maharaja Agrasen Jayanti 2025
Maharaja Agrasen biography: महाराजा अग्रसेन, भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, जिन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक और जनकल्याणकारी शासक के रूप में भी याद किया जाता है। उनका जन्म आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025 में इस बार 22 सितंबर, दिन सोमवार को महान लोकनायक महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव बनाया जाएगा।ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
 
महाराजा अग्रसेन कौन थे?: महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग में, लगभग 5174 वर्ष पहले, महाराजा वल्लभ और महारानी भगवती के घर हुआ था। वे भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में जन्मे थे। उनका जन्म स्थान प्रताप नगर था। उनके जन्म के समय गर्ग ॠषि ने उनके पिता राजा वल्लभ सेन से कहा था- 'तुम्हारा ये पुत्र राजा बनेगा और इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा।

अत: गर्ग ॠषि के कथनानुसार ही महाराजा अग्रसेन का कार्य था, वे एक क्षत्रिय राजा थे और उनका उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जहां कोई भी व्यक्ति गरीब या दुखी न हो। वे अग्रोहा गणराज्य के एक प्रसिद्ध महाराजा थे और उन्हें अग्रवाल समुदाय का जनक माना जाता है। उनका जीवन, वीरता, करुणा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं।
 
जीवन की कहानी: महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को एक आदर्श गणराज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य का नाम अग्रोहा रखा, जो आज हरियाणा में स्थित है। अग्रोहा को उन्होंने व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनाया। उनके शासनकाल की सबसे खास बात उनकी सामाजिक विचारधारा थी, जो आज के समाजवाद से मिलती-जुलती थी। उन्होंने 'एक रुपया, एक ईंट' का सिद्धांत अपनाया।ALSO READ: Happy Birthday to Narendra Modi ji: विकास, विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक– नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

इसका मतलब यह था कि अग्रोहा में बसने वाले हर नए नागरिक को राज्य का प्रत्येक व्यक्ति एक रुपया और एक ईंट देता था। इससे वह व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपना घर और व्यापार शुरू कर सकता था। इस व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या बेसहारा न रहे।
 
वीरता और करुणा के किस्से: महाराजा अग्रसेन की वीरता का सबसे बड़ा किस्सा युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि उनके विवेक और करुणा से जुड़ा है।
 
1. यज्ञ में पशुबलि का विरोध: महाराजा अग्रसेन ने अपने जीवन में 18 महायज्ञ करने का संकल्प लिया था। जब वे 18वें यज्ञ को पूरा करने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि यज्ञ के लिए एक घोड़े को बलिदान के लिए लाया गया है। घोड़े की आंखों में पीड़ा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और घोषणा की कि उनके राज्य में किसी भी जीवित प्राणी की बलि नहीं दी जाएगी। 
 
उन्होंने कहा, 'मेरा राज्य अहिंसा के सिद्धांत पर चलेगा।' यह उनकी नैतिक और आध्यात्मिक वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण था, क्योंकि उन्होंने उस समय की परंपराओं को तोड़कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया।
 
2. दूरदर्शिता और सामाजिक समानता: अग्रसेन की सबसे बड़ी वीरता उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने अपने 'एक रुपया, एक ईंट' के सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाया, जहां कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। अगर किसी के पास व्यापार या जीवनयापन के लिए पैसे नहीं होते थे, तो पूरा समाज उसकी मदद करता था।

यह उनकी बहादुरी थी कि उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की और उसे साकार किया, जहां राजा नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति ही सबसे बड़ी थी। उन्होंने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित किया और हर गण को एक विशेष कुल का नाम दिया, जिससे अग्रवाल समुदाय के 18 गोत्रों का जन्म हुआ।
 
महाराजा अग्रसेन की खासियतें: महाराजा अग्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंप दी और स्वयं वनप्रस्थ आश्रम में चले गए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए न केवल शासन करता है, बल्कि उनके सुख-दुःख को अपना मानकर एक आदर्श समाज का निर्माण करता है। उनकी विरासत आज भी अग्रवाल समुदाय के सेवाभाव और उद्यमिता में जीवित है।
 
भारतीय इतिहास में आज भी महाराजा अग्रसेन एक ऐसे दूरदर्शी और जनकल्याणकारी शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने राज्य को सामाजिक समानता और समृद्धि का प्रतीक बनाया।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75 साल और उनके बारे में 75 बातें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसर

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसरअतीत में मुख्यतः विदेशी अस्त्र-शस्त्र के आयात पर निर्भर रहने का आदी रहा भारत अब न केवल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, हथियारों का निर्यातक भी बनता जा रहा है। दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल का रोना रोने के बदले, भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, इस उथल-पुथल में देश के लिए नए अवसर देखने लगा है।

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता है, गृह क्लेश होता है और बरकत भी नहीं रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने या सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स को आजमाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाला घर बनाने के लिए, साफ-सफाई, अव्यवस्था को दूर करना, प्राकृतिक रोशनी और पौधों तथा दर्पणों जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही रंगों और अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा पर भी विचार करें।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

और भी वीडियो देखें

Happy Birthday to Narendra Modi ji: विकास, विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक– नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

Happy Birthday to Narendra Modi ji: विकास, विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक– नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!PM Modi birthday 2025, Modi@75: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है। इस दिन वे अपने समर्थकों और देशवासियों से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं उनके व्यक्तित्व की कुछ खास बातें...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरकयशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर अनंत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आज इस विशेष दिवस पर मध्यप्रदेश आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वे धार जिले के भैंसोला ग्राम में देश के पहले "पीएम मित्र पार्क" की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार और पोषण अभियान’ तथा ‘स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के साथ प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।

Makhana Board: मोदी जी किया मखाना बोर्ड का शुभारम्भ, जानिए बिहार में कैसे होता है मखाना उत्पादन

Makhana Board: मोदी जी किया मखाना बोर्ड का शुभारम्भ, जानिए बिहार में कैसे होता है मखाना उत्पादनPM Modi Launches National Makhana Board: मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है। यह भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है, और बिहार इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया भर में 90% मखाने का उत्पादन भारत करता है, और भारत में 80% मखाना बिहार में होता है। अपने बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने सोमवार को मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया. दावा किया गया है कि अब बिहार में मखाना उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा. आइये आज आपको मखाने से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बताते हैं।

PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातें

PM Modi Birthday: पीएम मोदी 75 साल के हुए: जन्मदिन की खास बातेंHappy Birthday PM Modi: देश के प्रधान सेवक और दूरदर्शी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर उनकी जीवन यात्रा, व्यक्तित्व और उपलब्धियों पर आधारित विशेष जानकारी यहां पढ़ें...

Essay on Narendra Modi: विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिन्दी में प्रभावशाली निबंध

Essay on Narendra Modi: विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिन्दी में प्रभावशाली निबंधNarendra Modi essay in hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत एक चाय बेचने वाले के साधारण रूप में की और आज वे भारत के यशस्वी और दमदार प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। आइए यहां पढ़ें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत नरेंद्र दामोदरदास मोदी पर रोचक निबंध...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com