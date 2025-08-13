बुधवार, 13 अगस्त 2025
बुधवार, 13 अगस्त 2025 (15:56 IST)

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

Aurobindo Ghosh Birth Anniversary 2025
Maharishi Aurobindo Biography: 15 अगस्त, भारत के महान दार्शनिक, क्रांतिकारी और योगी महर्षि अरविंद घोष की जयंती है। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। यह एक सुखद संयोग है कि उनका जन्मदिवस उसी दिन पड़ता है जिस दिन भारत को आजादी मिली थी। उनका जीवन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से लेकर गहन आध्यात्मिकता तक की एक अद्भुत यात्रा रही है। उनकी विचारधारा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है- स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए।ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस विशेष: एआई युग में उत्तरोत्तर प्रगति करता भारत
 
आइए जानते हैं भारत के इस महान सपूत के जीवन और योगदान के बारे में:
 
प्रारंभिक जीवन और क्रांतिकारी यात्रा: अरविंद घोष का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां उनके पिता एक डॉक्टर थे और ब्रिटिश संस्कृति के प्रशंसक थे। मात्र 7 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वहां रहते हुए भी वे भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना से जुड़े रहे। 1893 में भारत लौटने के बाद, वे बड़ौदा रियासत में कई पदों पर काम करते हुए गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए।
 
1905 के बंगाल विभाजन के बाद, उन्होंने खुले तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने 'वंदे मातरम्' जैसे पत्रों में अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और युवाओं को स्वदेशी और पूर्ण स्वराज के लिए प्रेरित किया। वे कांग्रेस के गरमपंथी धड़े के एक प्रमुख नेता बन गए और सशस्त्र क्रांति का समर्थन भी किया।ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस विशेष: आजादी की नींव रखने वाले 10 प्रमुख और ऐतिहासिक नारे
 
स्वतंत्रता संग्राम : महर्षि अरविंद का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बहुआयामी था:
1. सशक्त राष्ट्रवादी: वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध और सशस्त्र क्रांति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों से हजारों युवाओं में राष्ट्रवाद की अलख जगाई।
 
2. दार्शनिक राष्ट्रवाद: उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उन्होंने भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत मातृ देवी के रूप में देखा।
 
3. अलीपुर बम केस और जेल में दिव्य अनुभव: 1908 में उन्हें अलीपुर बम कांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए, उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का संदेश दिया। इस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी।
 
अरविंद घोष की आध्यात्मिक यात्रा: जेल से रिहा होने के बाद, महर्षि अरविंद ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। 1910 में, वे पांडिचेरी चले गए और वहां अपना आश्रम स्थापित किया।

उन्होंने 'द लाइफ डिवाइन' और 'एसेंज ऑन द गीता' जैसी कई दार्शनिक रचनाएं लिखीं, जिन्होंने भारतीय दर्शन और योग को एक नई दिशा दी। उनका 'पूर्णा योग' का सिद्धांत मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक उत्थान, बल्कि भौतिक और सामाजिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
 
महर्षि अरविंद ने राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई वैचारिक शक्ति दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र की सच्ची आजादी केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान में निहित है। महर्षि अरविंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक दौर के प्रमुख नेताओं में से एक थे और बाद में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में विख्यात हुए। उनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था।
 
