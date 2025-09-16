मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Over 1,300 gifts received by Modi to go under hammer from September 17
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (23:42 IST)

75 जन्मदिन पर PM मोदी को मिले 1,300 गिफ्ट्स की ई-नीलामी, जानिए क्या-क्या मिले उपहार

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उपहार में मिली 1,300 से अधिक वस्तुओं की यहां सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक ई-नीलामी की जाएगी। इनमें राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, धातु की नटराज प्रतिमा और हाथ से बुनी हुई नगा शॉल शामिल हैं।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि ऑनलाइन नीलामी के सातवें संस्करण की शुरुआत मोदी के जन्मदिन पर होगी, जो बुधवार को 75 वर्ष के हो जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में आयोजित एक प्रेस वार्ता में, प्रधानमंत्री के स्मृति चिह्नों की ई-नीलामी के नवीनतम संस्करण की शुरूआत किये जाने की घोषणा की। ई-नीलामी का पहला संस्करण जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था।
 
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तब से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किये गए हजारों अद्वितीय उपहारों की नीलामी की जा चुकी है, जिनसे नमामि गंगे परियोजना के समर्थन में 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई है। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री को मिले 1,300 से ज़्यादा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी।
कौन-कौन सी वस्तुएं हैं शामिल
इन वस्तुओं में पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी-देवताओं की मूर्तियां और कुछ खेल सामग्री शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सभी स्मृति चिह्न इस नेक काम के लिए समर्पित कर दिए हैं। ई-नीलामी में, कढ़ाई वाली पश्मीना शॉल, राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, नटराज मूर्ति, गुजरात की रोगन कला, एक हाथ से बुनी हुई नगा शॉल आदि शामिल की गई हैं। इस संस्करण का एक विशेष आकर्षण भारत के पैरा-एथलीटों द्वारा उपहार में दी गई खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं हैं, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। ये वस्तुएं भारतीय खेल की सहनशीलता, उत्कृष्टता और अदम्य भावना का प्रतीक हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाई

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाईWho Is Nupur Bora : असम (Assam) में सिविल सेवा देने वाली अधिकारी नूपुर बोरा (Nupur Bora) को लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में गिरफ्तार किया गया है। बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी हैं। बोरा के घर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी बरामद हुई है।

google gemini ai nano banana saree trend, फोटो अपलोड से पहले 100 बार सोचें, प्राइवेसी से खिलवाड़, जानिए कितना खतरनाक

google gemini ai nano banana saree trend, फोटो अपलोड से पहले 100 बार सोचें, प्राइवेसी से खिलवाड़, जानिए कितना खतरनाकgoogle gemini ai nano banana saree trend को लेकर लड़की ने किया खुलासा

UP के वाहन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 5 सालों में हुए 12.93 लाख ई चालान को किया माफ

UP के वाहन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 5 सालों में हुए 12.93 लाख ई चालान को किया माफउत्तरप्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे लाखों लोगों को भारी-भरकम चालान की चिंता से मुक्ति मिलेगी। वे बिना किसी जुर्माने के अपनी गाड़ियों का फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) आदि करवा सकेंगे।

Indore truck accident: इंदौर ट्रक हादसे के बाद लोगों ने सुनाई खौफनाक मंजर की दास्‍तां

Indore truck accident: इंदौर ट्रक हादसे के बाद लोगों ने सुनाई खौफनाक मंजर की दास्‍तां18 आईपीएस की फौज ने इंदौर में कर दिया कानून व्यवस्था का श्राद्ध

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शन

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शनमारुति सुजुकी इंडिया के नए एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी और कंपनी ने शुरुआती कीमत 10,49,900 रुपए रखी है। विक्टोरिस को 21 संस्करणों और 10 रंगों में पेश किया गया है जिनमें तीन डुएल टोन और सात सिंगल टोन रंग हैं।

और भी वीडियो देखें

Maharashtra : 31 जनवरी 2026 तक कराएं महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और EC को दिया आदेश

Maharashtra : 31 जनवरी 2026 तक कराएं महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और EC को दिया आदेशसुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 2022 से रुके हुए राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी, 2026 तक पूरा किया जाए। पीठ राज्य चुनाव आयोग द्वारा लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को समय पर संपन्न कराने के उसके आदेश का पालन करने में विफल रहने से नाखुश थी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आया बड़ा अपडेट, वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कहा

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आया बड़ा अपडेट, वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कहाभारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर मंगलवार को हुई। एक-दिवसीय बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने पर सहमति जताई। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के लिए परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।

Indore truck accident : इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा, नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने इसलिए मचाया मौत का तांडव

Indore truck accident : इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा, नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने इसलिए मचाया मौत का तांडवइंदौर में मंगलवार एरोड्रम रोड पर बेकाबू तरीके से ट्रक दौड़ाकर राहगीरों को कुचलने वाले 50 वर्षीय चालक ने तय सीमा से करीब 7 गुना ज्यादा शराब पी रखी थी। एरोड्रम रोड पर सोमवार रात की इस भयावह घटना में 3 राहगीरों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जांच में पता चला कि मूलतः धार जिले का रहने वाला यह व्यक्ति घटना के वक्त नशे में बुरी तरह धुत था।

योगी सरकार की योजनाओं से किसानों के जीवन में आया बदलाव

योगी सरकार की योजनाओं से किसानों के जीवन में आया बदलावYogi government schemes for farmers: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं से किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई किसान हितैषी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हो या फिर किसान ऋण मोचन योजना, इनसे किसानों के जीवन में अहम बदलाव आए हैं। 2017 से पहले की तुलना में वे सशक्त हुए हैं।

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाई

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाईWho Is Nupur Bora : असम (Assam) में सिविल सेवा देने वाली अधिकारी नूपुर बोरा (Nupur Bora) को लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में गिरफ्तार किया गया है। बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी हैं। बोरा के घर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी बरामद हुई है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com