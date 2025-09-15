मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने साझा किया PM मोदी से जुड़ा संस्मरण

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक संस्मरण साझा किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर मुलाकात से उन्हें अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रप्रेम का नया पाठ सीखने को मिलता है।

अपने संस्मरण में उन्होंने वाराणसी का एक प्रसंग साझा किया, जब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक देर रात 1 बजे समाप्त हुई थी। सभी थके हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा – 'अभी एक ज़रूरी काम बाकी है।' उन्होंने बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में दिन में निरीक्षण से जनता को असुविधा नहीं देना चाहते, इसलिए रात में ही विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं।

#MYMODISTORY



मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की कार्यशैली को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके साथ बिताया हर क्षण अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रप्रेम का नया पाठ सिखाता है।



ऐसा ही एक पल वाराणसी में मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गया।

भाजपा शासित राज्यों के… pic.twitter.com/qYqW821Gzt — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 15, 2025 मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री रातभर सड़कों पर परियोजनाओं का जायज़ा लेते रहे और सुबह 9 बजे बैठक में पहले की तरह ऊर्जा और एकाग्रता के साथ उपस्थित हुए। इस अनुशासन और समर्पण ने सभी के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवन उदाहरण है कि सच्चा नेतृत्व उपदेश देने में नहीं, बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने में है।