OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। OnePlus Nord N6 5G की बिक्री Amazon Prime Day Sale के दौरान शुरू होगी।

फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा

4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है, लेकिन 3,000 रुपये की छूट के बाद इसे 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है, जबकि ऑफर के बाद इसकी कीमत 21,999 रुपये होगी। इसके अलावा Prime Day Sale के दौरान ग्राहकों को 1,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।फोन Midnight Green और Fresh Mint दो कलर ऑप्शन में आएगा।

120Hz डिस्प्ले और मजबूत डिजाइन

OnePlus Nord N6 5G में 6.8 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक डिस्प्ले की 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस तेज धूप में भी बेहतर विजिबिलिटी देती है।

फोन की मोटाई 8.88mm है और इसे MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में अधिक मजबूत माना जाता है।

8,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh बैटरी है, जो इस कीमत के फोन में काफी बड़ी मानी जा रही है। इसके साथ 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो जाती है। फोन Android 16 आधारित OxygenOS 16 पर चलता है। कंपनी ने इसके लिए 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है।

MediaTek प्रोसेसर और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G में MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 6GB तक RAM और 128GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जो 10x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

कनेक्टिविटी फीचर्स

फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल 5G SIM, Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट जैसे सभी जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।

OnePlus Nord N6 5G के प्रमुख स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.8-इंच HD+ LCD, 120Hz रिफ्रेश रेट

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6360 Apex

रैम: 4GB/6GB

स्टोरेज: 128GB

रियर कैमरा: 50MP ड्यूल कैमरा

फ्रंट कैमरा: 8MP

बैटरी: 8,000mAh

चार्जिंग: 45W SuperVOOC

ऑपरेटिंग सिस्टम: OxygenOS 16 (Android 16)

अपडेट: 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट

कनेक्टिविटी: Dual 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C

अगर आप 20,000 रुपए के बजट में लंबी बैटरी लाइफ, 5G कनेक्टिविटी और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो OnePlus Nord N6 5G आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।