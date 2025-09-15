सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. truck mows down multiple people in indore ubdate
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (21:59 IST)

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

Truck accident in Indore
इंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना में 7-8 लोगों की मौत हुई है।

एयरपोर्ट तरफ से बड़ा गणपति आ रहे एक लोडेड ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाकर करीब 20 वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। घायलों का इलाज बांठिया और गीताजंलि और बाकी अस्पतालों में लच रहा है। लोग यह सवाल पूछ रहे कि नो एंट्री में ट्रक कैसे घुसा। 
  
दिल दहलाने वाला मंजर
हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था कि घटनास्थल पर हड़कंप की स्थिति के साथ चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर बिखर गए। शरीर बुरी तरह से कुचल गए।

ट्रक में कैसे लगी आग
हादसे के दौरान ट्रक ( MP09 ZP 4069) में आग लग गई। पहले यह खबर थी कि गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी।  प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद उसमें एक बाइक फंस गई थी। ट्रक लगातार बाइक को रगड़ते हुए चल रहा था, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई।

मुख्यमंत्री का निर्देश- तुरंत करवाएं इलाज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्रक दुर्घटना के शिकार लोगों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह इस घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंदौर जाने के निर्देश दिए गए हैं। वे ट्रक दुर्घटना के कारण घायल नागरिकों की दी गई राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रात्रि 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की प्रारंभिक तथ्यपरक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे इंदौर के प्रशासन के सतत संपर्क में हैं। किसी भी नागरिक के उपचार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और राज्य शासन द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: ‍ इंदौर में ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 की मौत, ट्रक आग लगी, लोगों का गुस्सा फूटा

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।

और भी वीडियो देखें

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ाPeter Navarro on India US trade talks: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है।

इंदौर में बड़ा हादसा, ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 2 की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

इंदौर में बड़ा हादसा, ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 2 की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ाइंदौर में सोमवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसे की खबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक एक ट्रक ने कई लोगों की टक्कर मार दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। 4 से 5 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

मिशन 2047: बीमारू राज्य से विकसित और आत्मनिर्भर राज्य की तरफ कैसे चल पड़ा उत्तर प्रदेश

मिशन 2047: बीमारू राज्य से विकसित और आत्मनिर्भर राज्य की तरफ कैसे चल पड़ा उत्तर प्रदेशMission 2047 in UP : वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रेदश को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन, वर्तमान में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में कई बदलाव देखने को मिले हैं। योगी सरकार का मिशन 2047 भारत सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विजन से प्रेरित एक महत्वाकांक्षी योजना है।

सेवा पर्व को 'स्वच्छ उत्सव' के रूप में भी मनाएगा वन विभाग

सेवा पर्व को 'स्वच्छ उत्सव' के रूप में भी मनाएगा वन विभागYogi Government News: दो अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को वन विभाग 'स्वच्छ उत्सव' के रूप में भी मनाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में खर-पतवारों की सफाई के लिए भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण आदि विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

योगी सरकार की अनूठी पहल, विद्यार्थी श्रमदान से सजाएंगे विद्यालय और छात्रावास

योगी सरकार की अनूठी पहल, विद्यार्थी श्रमदान से सजाएंगे विद्यालय और छात्रावासYogi Government News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और अभिनव कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों और राजकीय छात्रावासों में प्रत्येक रविवार श्रमदान कार्यक्रम शुरू हो गया है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com