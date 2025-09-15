इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

इंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना में 7-8 लोगों की मौत हुई है।





एयरपोर्ट तरफ से बड़ा गणपति आ रहे एक लोडेड ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाकर करीब 20 वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। घायलों का इलाज बांठिया और गीताजंलि और बाकी अस्पतालों में लच रहा है। लोग यह सवाल पूछ रहे कि नो एंट्री में ट्रक कैसे घुसा।



दिल दहलाने वाला मंजर

हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था कि घटनास्थल पर हड़कंप की स्थिति के साथ चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर बिखर गए। शरीर बुरी तरह से कुचल गए।





ट्रक में कैसे लगी आग हादसे के दौरान ट्रक ( MP09 ZP 4069) में आग लग गई। पहले यह खबर थी कि गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद उसमें एक बाइक फंस गई थी। ट्रक लगातार बाइक को रगड़ते हुए चल रहा था, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई।

