गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Thousands were taken in the name of Narmada connection but water was not being provided
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:11 IST)

नर्मदा कनेक्‍शन के नाम पर लिए हजारों, नहीं मिल रहा पानी, रायल कृष्‍णा कॉलोनी के 100 से ज्‍यादा परिवार परेशान

जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्‍पलाइन तक काटे चक्‍कर, नहीं हो रही सुनवाई

Narmada connection
एक तरफ शासन नर्मदा जल कनेक्‍शन के माध्‍यम से घर- घर पानी पहुंचाने का दावा करता है तो वहीं, दूसरी तरफ इंदौर से सटे राऊ में करीब 100 से ज्‍यादा परिवार अब भी अपने घरों में नर्मदा के जल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के 100 से ज्‍यादा परिवारों का राऊ नगर परिषद पर आरोप है कि उन्‍हें पैसे जमा करने और कनेक्‍शन लेने के बाद भी नर्मदा का पानी नहीं दिया जा रहा है।

बता दें कि यह प्रकरण साल 2018 से लंबित है। रहवासी जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्‍पलाइन तक में शिकायत के लिए चक्‍कर काट चुके हैं। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। उनका आरोप है कि उन्‍हें नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है।

पैसे जमा किए, नहीं मिला पानी : राऊ कॉलोनी के रहवासी महेश कुमार कुमरावत ने वेबदुनिया को बताया कि साल 2018 में प्रोजेक्‍ट अमृत के तहत नर्मदा का पानी देने का वादा किया गया था। इसके कनेक्‍शन के लिए 100 से ज्‍यादा परिवारों ने 4-4 हजार रुपए जमा किए थे। लेकिन पैसे जमा करने के बाद भी उन्‍हें पानी नहीं मिल रहा है।

सिर्फ 6 को कनेक्‍शन : उन्‍होंने बताया कि 100 परिवारों ने पैसे दिए लेकिन सिर्फ 6 लोगों को ही कनेक्‍शन मिला है और कुछ को ही रसीदें दी गईं। नगर परिषद की लापरवाही और धोखाधड़ी का खामियाजा राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के इन परिवारों के हजारों सदस्‍यों को भगुतना पड़ रहा है। बता दें कि इस पर लापरवाही का आलम यह है कि जनसुनवाई से लेकर मुख्‍यमंत्री हेल्‍पलाइन तक शिकायतें करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नगर परिषद की लापरवाही और धोखाधड़ी का खामियाजा राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के इन परिवारों के हजारों सदस्‍यों को भगुतना पड़ रहा है। बता दें कि इस पर लापरवाही का आलम यह है कि जनसुनवाई से लेकर मुख्‍यमंत्री हेल्‍पलाइन तक शिकायतें करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

पुराना प्रकरण है, जांच करा रहे हैं : वहीं राऊ नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यह साल 2018 का मामला है। हमारे संज्ञान में यह मामला है। इसकी शिकायत हुई थी, जांच करा रहे हैं। जांच पूरी होने पर समस्‍या का निराकरण किया जाएगा। विभाग की तरफ से बताया गया कि पूरे राऊ में पानी सप्‍लाय किया जा रहा है। जल्‍द ही अमृत टू योजना आएगी तो उससे भी पानी का सप्‍लाय किया जाएगा।

पानी तो पूरे राऊ में सप्‍लाय हो रहा : इस संबंध में राऊ नगर परिषद सीएमओ सीएस निगम ने वेबदुनिया को बताया कि मुझे इस मामले की जानकारी है, यह बहुत पुराना मामला है। मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। अभी जांच चल रही है। जिन परिवारों ने कनेक्‍शन के लिए पैसे दिए हैं, उन्‍हें हम पानी देंगे, बल्‍कि दे भी रहे हैं। लेकिन रहवासी चाहते हैं कि उन्‍हें सिर्फ नर्मदा का पानी दिया जाए, तो यह इसलिए संभव नहीं है, क्‍योंकि नर्मदा का पानी देने का अधिकार सिर्फ नगर- निगम के पास है। पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन अभी अलग- अलग जलस्‍त्रोतों से मिक्‍स पानी दिया जा रहा है। पूरे राऊ में यह पानी सप्‍लाय किया जा रहा है। वैसे अमृत टू आ रही है, इसके आने पर सभी कनेक्‍शन की जांच कर के पानी सप्‍लाय किया जाएगा।

नर्मदा का पानी नहीं देना तो पैसे क्‍यों लिए : बता दें कि रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि अगर शासन को नर्मदा का पानी नहीं देना था तो उनसे हजारों रुपए क्‍यों लिए गए। नर्मदा के पानी के इंतजार में लोगों ने आरोप लगाया कि शासन की घोर लापरवाही के चलते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

और भी वीडियो देखें

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

कौन हैं कुलमान घिसिंग जिन्होंने नेपाल पीएम पद की दौड़ से सुशीला कार्की को पछाड़ा

कौन हैं कुलमान घिसिंग जिन्होंने नेपाल पीएम पद की दौड़ से सुशीला कार्की को पछाड़ाNepal Kulman Ghising news : नेपाल में Gen Z आंदोलन से हुए तख्तापलट के बीच आज अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का एलान होना है। अब तक पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहीं सुशीला कार्की को कुल मान घिसिंग ने पछाड़ दिया है। उन्हें नेपाल को बिजली संकट से निकालने का श्रेय जाता है।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

पीएम मोदी के बारे में क्या बोलीं नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार सुशीला कार्की

पीएम मोदी के बारे में क्या बोलीं नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार सुशीला कार्कीFormer Chief Justice Nepal of Sushila Karki: नेपाल में हाल के सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए प्रमुखता से चल रहा है। इस बीच, कार्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाएं व्यक्त की हैं। सीएनएन-न्यूज18 को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कार्की ने भारत-नेपाल संबंधों और पीएम मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com