इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, कई बीमार, महापौर का बड़ा बयान आया सामने

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजन को आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से बात की जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज सरकार कराएगी। फिलहाल, स्थानीय निवासियों को पानी उबालकर पीने के निर्देश दिए गए हैं। भार्गव ने कहा कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Edited by: Sudhir Sharma