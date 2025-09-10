मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत जिलों के प्रशासन, एसएसबी के साथ बैठक की

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पड़ोसी देश नेपाल में उत्पन्न ताजा राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को राज्य के तीन सीमांत जिलों- चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के प्रशासन, पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

नेपाल सीमा पर सघन जांच ‍अभियान : यहां मुख्यमंत्री आवास से रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय बैठक में धामी ने उत्तराखंड की नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाए जाएं और वहां किसी भी असामाजिक या उत्पाती तत्व की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

उन्होंने सोशल मीडिया की निगरानी भी सतत रूप से करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या उकसाने वाली सामग्री पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन तथा पुलिस को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों एवं एसएसबी के साथ निरंतर संपर्क में रहकर और समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा।

पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए राज्य से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उच्चाधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।



नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध गहरे हैं इसलिए जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए नेपाली… pic.twitter.com/F8wiinI7RH — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2025 सीमा पर नियमित निगरानी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, स्थानीय ग्राम समितियों, पुलिस बल एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सामूहिक भागीदारी से निगरानी व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाओं से लगे प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जाए और सीमा पार से होने वाले आवागमन पर विशेष सतर्कता रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी आदेश दिए। बैठक में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों, सामुदायिक भागीदारी, खुफिया सूचना तंत्र की मजबूती तथा केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद रहे।