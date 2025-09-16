Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाई
Who Is Nupur Bora : असम (Assam) में सिविल सेवा देने वाली अधिकारी नूपुर बोरा (Nupur Bora) को लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में गिरफ्तार किया गया है। बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी हैं। बोरा के घर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी बरामद हुई है।
नूपुर बोरा पर आरोप है कि जब वे बारपेटा जिले में तैनात थी, जहां उन्होंने हिन्दू परिवारों की जमीन को गैर कानूनी तरीकों से मुसलमानों को दिलवाई थी। यह मामला खूब सुर्खियों में है। मीडिया खबरों के मुताबिक नूपुर बोरा के घर छापा मारा गया तो वहां उनके पास करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा कैश और करीब 1 करोड़ रुपयों का गोल्ड मौजूद था। ऐसे उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 2 करोड़ मानी जा रही है। फिलहाल नुपूर बोरा पुलिस कस्टडी में हैं।
मुख्यमंत्री ने बनवाई थी स्पेशल टीम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम को कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। नुपूर पर बारपेटा में तैनाती के दौरान आरोप लगाया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपयों की जमीन को ट्रांसफर किया है। ये जमीनें सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की थी, जिन्हें संदिग्ध लोगों को बेचा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकतर जमीनें हिन्दुओं की थी, जिसको कथित तौर पर मुसलमानों के नाम किया गया है। उनके खिलाफ कई आरोप लगे हैं जैसे कि मात्र 6 सालों की ड्यूटी के चलते उनकी संपत्ति का बहुत अधिक होना।
गोलाघाट में हुआ जन्म
फेसबुक प्रोफाइल पर दी गई जानकारी के अनुसार नूपुर बोरा का जन्म असम के गोलाघाट जिले में हुआ था। वे कामरूप जिले में गोरोइमारी इलाके में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात थीं। नुपूर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य से डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद कॉटन कॉलेज में अध्ययन किया। सिविल सर्विस से पहले नूपुर बोरा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता के रूप में काम करती थीं।
नूपुर बोरा का प्रशासनिक करियर कार्बी आंगलोंग में सहायक आयुक्त के पद से हुआ था। वे मार्च 2019 से जून 2023 तक इस पद पर रही थीं। इसके बाद जून 2023 में उन्हें बारपेटा में सर्कल ऑफिसर नियुक्त किया गया। यहां से उनका तबादला कामरूप में कर दिया गया था।