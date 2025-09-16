मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  4. Who Is Nupur Bora, Assam Civil Service Officer Arrested After Rs 2 Crore Cash, Gold Seized
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (20:01 IST)

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाई

Nupur Bora
Who Is Nupur Bora : असम (Assam) में सिविल सेवा देने वाली अधिकारी नूपुर बोरा (Nupur Bora) को लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में गिरफ्तार किया गया है। बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी हैं। बोरा के घर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी बरामद हुई है।

नूपुर बोरा पर आरोप है कि जब वे बारपेटा जिले में तैनात थी, जहां उन्होंने हिन्दू परिवारों की जमीन को गैर कानूनी तरीकों से मुसलमानों को दिलवाई थी। यह मामला खूब सुर्खियों में है। मीडिया खबरों के मुताबिक नूपुर बोरा के घर छापा मारा गया तो वहां उनके पास करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा कैश और करीब 1 करोड़ रुपयों का गोल्ड मौजूद था। ऐसे उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 2 करोड़ मानी जा रही है। फिलहाल नुपूर बोरा पुलिस कस्टडी में हैं।
 
मुख्यमंत्री ने बनवाई थी स्पेशल टीम 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम को कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। नुपूर पर बारपेटा में तैनाती के दौरान आरोप लगाया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपयों की जमीन को ट्रांसफर किया है। ये जमीनें सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की थी, जिन्हें संदिग्ध लोगों को बेचा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकतर जमीनें हिन्दुओं की थी, जिसको कथित तौर पर मुसलमानों के नाम किया गया है। उनके खिलाफ कई आरोप लगे हैं जैसे कि मात्र 6 सालों की ड्यूटी के चलते उनकी संपत्ति का बहुत अधिक होना।
गोलाघाट में हुआ जन्म 
फेसबुक प्रोफाइल पर दी गई जानकारी के अनुसार नूपुर बोरा का जन्म असम के गोलाघाट जिले में हुआ था। वे कामरूप जिले में गोरोइमारी इलाके में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात थीं। नुपूर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य से डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद कॉटन कॉलेज में अध्ययन किया। सिविल सर्विस से पहले नूपुर बोरा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता के रूप में काम करती थीं।
नूपुर बोरा का प्रशासनिक करियर कार्बी आंगलोंग में सहायक आयुक्त के पद से हुआ था। वे मार्च 2019 से जून 2023 तक इस पद पर रही थीं। इसके बाद जून 2023 में उन्हें बारपेटा में सर्कल ऑफिसर नियुक्त किया गया। यहां से उनका तबादला कामरूप में कर दिया गया था। इनपुट Edited by : Sudhir Sharma
indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ाइंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ाPeter Navarro on India US trade talks: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है।

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीकाApple ने सोमवार को भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। Apple ने दावा है कि यह iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है।

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामले

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामलेकेरल में मस्तिष्क संक्रमण से जुड़ी बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का खौफ बढ़ते जा रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार राज्य में अब कुल 76 मामले सामने आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस साल अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने निगरानी बढ़ा दी है और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदी

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदीसोने की कीमत आसमान पर होने के कारण लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है, यहां तक कि कैरेट पर भी समझौता कर रहे हैं, इसके बावजूद सर्राफा व्यापारियों की चांदी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है। आखिर सोना कितना ऊपर पहुंचेगा और इसमें कितनी राहत मिलने वाली है।

विकसित यूपी 2047: आमजन के मिल रहे सुझाव, अब तक करीब दो लाख फीडबैक दर्ज

विकसित यूपी 2047: आमजन के मिल रहे सुझाव, अब तक करीब दो लाख फीडबैक दर्जChief Minister Yogi Adityanath News: योगी सरकार द्वारा संचालित 'समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश 2047' अभियान निरंतर जनभागीदारी और सुझावों के साथ आगे बढ़ रहा है। मंगलवार तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्धजनों ने भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, व्यावसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों, मीडिया और आम जनमानस से संवाद किया।

यूपी में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण

यूपी में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षणTraining of Panchayat representatives in UP: उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ के बीच आज एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MoU का उद्देश्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से और अधिक सक्षम बनाना है।

यूपीआईटीएस 2025 : एआई मॉडल का लाइव डेमॉन्सट्रेशन दिखाएगा उन्नत तकनीक की झलक

यूपीआईटीएस 2025 : एआई मॉडल का लाइव डेमॉन्सट्रेशन दिखाएगा उन्नत तकनीक की झलकUP International Trade Show 2025: उत्तर प्रदेश को उन्नत तकनीकी का गढ़ बनाने की दिशा में कार्य कर रही योगी सरकार ने यूपीआईटीएस 2025 को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन व कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुखद आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

17 सितंबर से प्रदेशभर में चलेगा योगी सरकार का स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

17 सितंबर से प्रदेशभर में चलेगा योगी सरकार का स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियानChief Minister Yogi Adityanath: योगी सरकार ने महिलाओं, बेटियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सीएम योगी के निर्देश पर 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरकयशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर अनंत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आज इस विशेष दिवस पर मध्यप्रदेश आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वे धार जिले के भैंसोला ग्राम में देश के पहले "पीएम मित्र पार्क" की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार और पोषण अभियान’ तथा ‘स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के साथ प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

