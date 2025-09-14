रविवार, 14 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Prime Minister Narendra Modi's Assam visit
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 14 सितम्बर 2025 (13:55 IST)

मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, असम में बोले PM मोदी

Prime Minister Narendra Modi's Assam visit
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी, यही मेरे मालिक हैं, पूजनीय हैं, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल हैं। मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का ऐसा करारा जवाब दिया कि हमारी ताकत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी।

प्रधानमंत्री ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी, यही मेरे मालिक हैं, पूजनीय हैं, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 18530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है।
 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का ऐसा करारा जवाब दिया कि हमारी ताकत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। ऑपेरशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी मंसूबो को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया कि भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा।
मोदी ने कहा, मुझे भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका के सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा, वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा असम का पहला दौरा था। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सफलता थी। आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर मुझे एक अलग ही पवित्र अनुभूति हो रही है।
उन्होंने आगे कहा, 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा, वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबो को देश ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूर्व की है, उत्तर पूर्व की है। उत्तर पूर्वी राज्यों के चमकने का समय आ गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है। हमारी सरकार उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है। कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबई

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍या

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍याBritain crime News : इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित घर में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावा

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावाRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं।

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार साबित किया कि वे राजा विक्रमादित्य को आदर्श क्यों मानते हैं। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने एक बार फिर सुनवाई की और फैसला ऑन द स्पॉट किया। उन्होंने एक युवक की गुहार पर वहीं खड़े-खड़े मामले के दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें। इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया। दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है। सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम डॉ. यादव के यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्माना

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्मानाIncome Tax Returns Filing : आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: PM मोदी ने असम में 18530 करोड़ से ज्‍यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

LIVE: PM मोदी ने असम में 18530 करोड़ से ज्‍यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन कियाLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 18530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पल-पल की जानकारी...

काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर साधना कर किया गंगा स्नान, बोले- भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी

काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर साधना कर किया गंगा स्नान, बोले- भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरीDhirendra Krishna Shastri News : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शनिवार देर रात वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दादा गुरु के शवदाह स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, जहां रातभर उन्होंने आश्रम की छत पर हवन, साधना और पूजा-अर्चना की। गंगा में पुण्य स्नान किया। उन्होंने कहा, भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना आज की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा आज, 18530 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा आज, 18530 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटनPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिलों में 18530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।प्रधानमंत्री दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ मंगलदई कस्बे में एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे। इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं पर कुल 570 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत 4530 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 2.9 किलोमीटर लंबे नारेंगी-कुरुवा पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है।

नेपाल में हालात हुए सामान्‍य, SSB बॉर्डर पर रख रहा निगाह

नेपाल में हालात हुए सामान्‍य, SSB बॉर्डर पर रख रहा निगाहIndia-Nepal Border News : नेपाल में नई सरकार गठन के साथ साथ अब भारत नेपाल सीमा पर भी स्थिति सामान्य होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के सात जिले- महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत नेपाल की सीमा से लगे हैं। शनिवार को भारत-नेपाल सीमावर्ती रूपईडीहा बार्डर पर सवारी वाहन, कारें, मोटरसाइकलें, पैदलयात्रियों तथा मालवाहक वाहनों का आवागमन पहले की तरह शुरू हो गया। व्यापारिक मालवाहक वाहन तो बड़ी संख्या में आए और गए लेकिन आम नागरिकों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही।

नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग की, मार्च में नए चुनाव कराए जाएंगे, राजनीतिक दलों ने की आलोचना

नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग की, मार्च में नए चुनाव कराए जाएंगे, राजनीतिक दलों ने की आलोचनाNepal President Ramchandra Paudel News : सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की सिफारिश पर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग कर दी। पौडेल ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। पौडेल ने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष 5 मार्च को नए चुनाव कराए जाएंगे। प्रमुख राजनीतिक दलों ने संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की। 2 दिनों के हिंसक प्रदर्शन के बार देश में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com