शनिवार, 13 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Does RSS want to make Sanjay Joshi BJP President
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:01 IST)

क्या संजय जोशी को भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहता है संघ? मोदी और शाह के लिए धर्मसंकट

BJP President Election
BJP President Election: भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा लंबे समय से टलती आ रही है। इस देरी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच चल रही रस्साकशी को माना जा रहा है। इस बीच, एक खबर यह भी है कि संघ इस पद पर अपने किसी समर्पित कार्यकर्ता को देखना चाहता है। इसके लिए उसने गुजरात में भाजपा महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके संजय जोशी (Sanjay Joshi) के नाम को आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है यह नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बिलकुल भी मंजूर नहीं होगा। क्योंकि किसी समय साथ-साथ काम करने वाले जोशी और मोदी के बीच अब काफी दूरियां बन चुकी हैं। 
 
संघ के मानदंडों पर खरे उतरते हैं जोशी : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ भाजपा अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी के नाम पर जोर दे रहा है। आरएसएस का मानना है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संघ की विचारधारा और कार्यप्रणाली से गहराई से जुड़ा हो और संजय जोशी इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। आरएसएस की तरफ से जोशी के नाम को आगे बढ़ाना इस बात का संकेत है कि संघ भाजपा के संगठन पर अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहता है। क्योंकि संघ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‍डा के उस बयान को अब तक नहीं भुला पाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। 
 
यह बात भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी के बीच पुराने मतभेद रहे हैं और मोदी-शाह की जोड़ी के चलते ही जोशी को हाशिए पर ला दिया गया था। हालांकि संजय जोशी को एक निष्ठावान और जमीन से जुड़े हुए संघ कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। वे लाइमलाइट से दूर रहकर संगठन में काम करना पसंद करते हैं और उनकी संगठन पर आज भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन, एक सीडी कांड के जरिए उनका उठता हुआ करियर अचानक तबाह हो गया था। 
 
माना जा रहा है कि मोदी और शाह संजय जोशी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के पक्ष में बिलकुल भी नहीं हैं। वैसे भी यह माना जाता है कि मोदी-शाह के दौर में पार्टी के बड़े फैसलों में संघ का दखल कम हुआ है। हाल के दिनों में भाजपा और आरएसएस के बीच संबंधों में बदलाव के संकेत मिले हैं, जिसमें आरएसएस संगठन पर अधिक नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्लॉग लिखकर आरएसएस को साधने की कोशिश की है। 
 
ये नाम भी हैं चर्चा में : संजय जोशी के अलावा केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्‍टर और केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। नितिन गडकरी को भी भाजपा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वे पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इन नेताओं का भी संघ के साथ अच्छा तालमेल है।

यदि जोशी के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है तो इनमें से किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले अध्यक्ष पद के लिए दक्षिण से कुछ नाम सामने आए थे, लेकिन तमिलनाडु के राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब दक्षिण से भाजपा अध्यक्ष बनने की संभावनाएं शून्य हो गई हैं। वैसे भाजपा अक्सर अपने फैसलों से सियासी जानकारों को चौंकाती रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?

नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?वह एक ऐसा क्षण था जब सदियों से संचित निराशा, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भाई-भतीजावाद के खिलाफ युवा नेपालियों का धैर्य टूट गया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की भव्य इमारतें धू-धू कर जल रही थीं, और हवा में पुलिस के आंसू गैस के गोले और प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे थे। अगले दिन, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि देश छोड़कर चले गए, जिससे सत्ता का एक नाटकीय शून्य पैदा हो गया।

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोले

भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोलेBJP MLA Panna Lal Shakya controversial statement: यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भाजपा के ही विधायक कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य ने आगाह करते हुए कहा भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं।

नेपाल में भारतीयों की बस पर हमला, पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे थे पर्यटक, कई यात्री घायल

नेपाल में भारतीयों की बस पर हमला, पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे थे पर्यटक, कई यात्री घायलIndian tourist bus attacked Case : नेपाल में जारी अशांति के बीच काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही भारतीय पर्यटकों की एक बस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। यह दावा बस चालक ने किया है। घायलों को काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि बाकी यात्रियों को नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास की मदद से एक विशेष विमान से भारत वापस भेजा गया।

डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर बोले RSS प्रमुख भागवत, उन्हें डर लगने लगा है

डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर बोले RSS प्रमुख भागवत, उन्हें डर लगने लगा हैMohan Bhagwat on Trump tariffs: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत पर ‘टैरिफ’ इस डर से लगाया गया है कि अगर यह देश मजबूत हो गया तो उनके साथ क्या हो सकता है। ऐसे कदम आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम हैं। टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी गिरावट आई है।

गुजरात में दो साल में 307 शेरों की मौत, दुर्घटनाओं में 41 मरे

गुजरात में दो साल में 307 शेरों की मौत, दुर्घटनाओं में 41 मरे307 lions died in Gujarat: गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने विधानसभा में कहा कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 307 एशियाई शेरों की मौत हुई है और इनमें से 41 मौतें अप्राकृतिक कारणों से हुईं। आप विधायक उमेश मकवाना के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शेरों की अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न उपायों पर 37.35 करोड़ रुपये खर्च किए।

और भी वीडियो देखें

केंद्र और राज्‍य सरकार की लापरवाही से आया पंजाब में बाढ़ संकट, खेती के लिए जमीनों को तैयार होने में लगेंगे 2 साल

केंद्र और राज्‍य सरकार की लापरवाही से आया पंजाब में बाढ़ संकट, खेती के लिए जमीनों को तैयार होने में लगेंगे 2 सालBBMB और केंद्र सरकार ने भाखड़ा व पोंग का प्रबंधन ठीक तरह से नहीं कर पाई, जबकि पंजाब सरकार रणजीत सागर में चूक गई और तटबंध व नालों पर भी नाकाम रही। ऐसे में इन गलतियों का खामियाजा सबसे ज्‍यादा गरीब जनता, किसान और पंजाब की लाखों आम अवाम को झेलना पड़ा।

पटाखों के प्रदूषण पर Supreme Court सख्त, याचिका पर CJI गवई का बड़ा बयान

पटाखों के प्रदूषण पर Supreme Court सख्त, याचिका पर CJI गवई का बड़ा बयानSupreme Court On Fire Crackers : उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्‍य न्‍यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि अगर दिल्ली-एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं? न्‍यायालय ने कहा कि साफ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को है। पीठ ने कहा कि पर्यावरण से जुड़ी नीतियां पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए।

नेपाल की PM सुशीला कार्की का वाराणसी से क्‍या है कनेक्‍शन?

नेपाल की PM सुशीला कार्की का वाराणसी से क्‍या है कनेक्‍शन?Prime Minister Sushila Karki News : नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की (73) का वाराणसी से गहरा नाता है। सुशीला कार्की ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुद को ‘भारत का मित्र’ बताया था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बीएचयू में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कार्की के प्रवास को जीवंत रूप से याद किया।

LIVE: मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सौगात, कहा- भारत सरकार मणिपुर के साथ

LIVE: मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सौगात, कहा- भारत सरकार मणिपुर के साथLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई 2023 में नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरें पर हैं। वे हिंंसा प्रभावित चुराचांदपुर में रैली को संबोधित करेंगे। पल पल की जानकारी...

सुशीला कार्की के पति ने किया था प्लेन हाईजैक, इन दिग्गजों का मिला था साथ

सुशीला कार्की के पति ने किया था प्लेन हाईजैक, इन दिग्गजों का मिला था साथNepal News in Hindi : नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की 6 माह तक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालेगी। उनके पति दुर्गा प्रसाद सुबेदी 1973 में हुए एक प्लेन हाईजैक में शामिल थे। इसका उद्देश्य राजशाही के खिलाफ धन जुटाना था।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com