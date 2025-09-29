राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हाईकमान ने उदयभान को हटाया

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के 10 महीने बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। राव नरेंद्र सिंह ने उदय भान का स्थान लिया है। वे 3 बार विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। विधायक दल का नेता होने के चलते हुड्डा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पिछली विधानसभा में भी उन्होंने इस भूमिका को निभाया था। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma