उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हुई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? क्या पंजाब की बाढ़ बनी वजह?
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होने वाले डिनर को रद्द कर दिया गया है।
Vice President election 2025 : देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है। एनडीए और विपक्ष ने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। दोनों ही गठबंधन अपने अपने सांसदों की लामबंदी में लगे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में प्रधानमंत्री आवास और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होने वाले डिनर को रद्द कर दिया गया है।
नड्डा के घर शनिवार को ही भाजपा सांसदों का डिनर होना था तो पीएम मोदी के घर 8 सितंबर को एनडीए सांसदों के लिए डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। दोनों ही कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, इस साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानने के बाद, मुझे हर बार गहरा दुख हुआ है। पहाड़ों में बादल फटने और मैदानी इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम और देश के कई अन्य हिस्सों में मौत और तबाही मची है।
उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। चुनाव में संख्या बल राधाकृष्णन के साथ है। कई दिग्गज भाजपा नेता राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हैं। सांसदों पर व्हिप लागू नहीं होने से सुदर्शन के पक्ष में भी कई विपक्षी नेता लगे हुए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta