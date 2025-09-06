वैष्णोदेवी के भक्‍त दर्शन को आतुर, 12वें दिन भी बंद रही यात्रा, जम्मू कश्मीर में यलो अलर्ट

Vaishno Devi Yatra News : जम्मू कश्मीर में मौसम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर प्रदेश में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 12वें दिन भी बंद रही। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जेहलम का जल स्तर फिर बढ़ने लगा है। जिला बारामुल्ला के उड़ी सेक्टर में अधिकारियों ने जेहलम नदी के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद शनिवार को एक बार फिर बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।





पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते भूस्खलन और मार्ग बंद होने की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रा बाधित हुई है। श्रीनगर के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार, जिले में 7 सितंबर तक कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 8 और 9 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवा के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

