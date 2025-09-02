Jammu Kashmir Weather Update : अगले 2 दिन भारी, ट्रेनें 15 सितम्बर तक रद्द, वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है कहीं भू-स्खलन तो कहीं नदियों का रौद्र रूप लोगों को भय के साये में डाल रहा है।

Jammu Kashmir Weather Update : जम्मू कश्मीर की दशा अभी भी नाजुक बनी हुई है। आज भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे तो अगले दो दिन खतरे भरे बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेलें फिलहाल 15 सितम्बर तक बंद रहने की आधिकारिक घोषणा की गई है। वैष्णो देवी यात्रा 8वें दिन भी स्थगित रही क्योंकि प्रदेश में अधिकतर सड़कें बह चुकी हैं।

प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है कहीं भू-स्खलन तो कहीं नदियों का रौद्र रूप लोगों को भय के साये में डाल रहा है। इतना ही नहीं राजौरी और सांबा जिलों में जमीन धंसने की घटना भी सामने आई।



सोमवार को जमीन धंसने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने 19 परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसमें राजौरी के 11 और सांबा के 8 घर शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन इलाकों को “जोखिम क्षेत्र” घोषित कर दिया गया है ताकि किसी बड़ी त्रासदी को टाला जा सके।

भारी बारिश से सांबा जिले का एक छोटा गांव भी गंभीर खतरे में आ गया है। यहां जमीन धंसने से कई घर ढहने की कगार पर हैं। अधिकारियों ने समय रहते आठ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जमीन कमजोर हो गई है। कई घर दरारों के चलते रहने लायक नहीं बचे। प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया।

प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दल को सतर्क मोड पर रखा है। अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र में भीषण हादसे के बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा लगातार 8 दिन से स्थगित है। यात्रा के जल्द सुचारू होने की उम्मीद में आधार शिविर कटड़ा में लगभग 700 श्रद्धालु रुके हुए हैं। श्रद्धालु श्राइन बोर्ड के पंजीकरण और सूचना केंद्रों पर यात्रा शुरू होने की जानकारी ले रहे हैं। कई श्रद्धालु दिनभर प्रवेश द्वार दर्शनी ड्योढ़ी परिसर में भी बैठे हैं, ताकि यात्रा शुरू होने पर वे तुरंत भवन की ओर प्रस्थान कर सकें।

वैष्णो देवी भवन मार्ग पर गत मंगलवार को भीषण हादसे में 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जबकि 22 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड के नारायणा अस्पताल में जारी है। मार्ग से मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर परभूस्खलन के बाद मलबा, पत्थर और चट्टानें हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।





अधिकारियों का कहना है कि मार्ग को पूरी तरह साफ करने में अभी दो दिन लग सकते हैं। यात्रा मार्ग को सुचारु बनाने के लिए आपदा प्रबंधन दल के साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी दिन-रात जुटे हैं। मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए टिन शेडों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत की जा रही है।

इस बीच जम्मू कश्मीर में बाढ़-भूस्खलन से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भारी नुकसान पहुंचा है। 2500 सड़कें प्रभावित हुईं हैं। इनमें से 60 फीसदी को बहाल कर दिया गया है। करीब एक हजार सड़कें अभी बंद हैं। ज्यादातर सड़कें ग्रामीण इलाकों में हैं। पीडब्ल्यूडी के अनुसार 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। हालांकि विभाग अभी आकलन कर रहा है।

