जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर

Jammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया।

सेना ने कहा कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी, इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान जवान की मौत : श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट मे कहा, कुपवाड़ा जिले में ड्यूटी निभाते समय बहादुर हवलदार इकबाल अली के सर्वोच्च बलिदान का चिनार कोर सम्मान करती है। उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

सेना ने कहा कि चिनार के योद्धा सैनिक की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

edited by : Nrapendra Gupta