जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, 15 दिन में गई 115 लोगों की जान, हजारों विस्थापित लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर में दरके पहाड़। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से तबाही

Jammu Kashmir news in hindi : इस बार जम्‍मू कश्‍मीर में कुदरत का कहर कुछ ज्‍यादा ही बरपा है। 14 अगस्‍त से लेकर अब तक पिछले 15 दिनों में 115 लोग कुदरती हादसों में जानें गंवा चुके हैं। जबकि अभी भी अगले 15 दिनों तक कुदरती हादसों से निजात मिलने की कोई उम्‍मीद नहीं है। ALSO READ: उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाही इस बार जम्‍मू कश्‍मीर में कुदरत का कहर कुछ ज्‍यादा ही बरपा है। 14 अगस्‍त से लेकर अब तक पिछले 15 दिनों में 115 लोग कुदरती हादसों में जानें गंवा चुके हैं। जबकि अभी भी अगले 15 दिनों तक कुदरती हादसों से निजात मिलने की कोई उम्‍मीद नहीं है।

यह पूरी तरह से सच है कि पिछले सप्‍ताह से हो रही लगातार बारिश ने जम्मू क्षेत्र में मौत और तबाही मचा दी है, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में दर्जनों लोगों की जान चली गई और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।

जम्मू, सांबा, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई बचाव और राहत अभियान चल रहे हैं, जहां नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 12,000 से ज्‍यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि कम से कम 50 गांवों से संपर्क टूटा हुआ है।

गुरुवार को, जम्मू में अचानक आई बाढ़ में चार और लोग बह गए, जिससे 14 अगस्त से अब तक इस क्षेत्र में मरने वालों की संख्या कम से कम 115 हो गई है। पीड़ितों में मढ़ में एक बुज़ुर्ग, नगरोटा में एक युवक और दो अन्य शामिल हैं, जिनके शव आरएस पुरा और बारी ब्राह्मणा से बरामद किए गए हैं।

सबसे भीषण त्रासदी रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर हुई, जहां मंगलवार दोपहर अर्धकुंवारी के पास हुए भीषण भूस्खलन में कई श्रद्धालु दब गए। इस घटना में मरने वालों की संख्या अब 34 से अधिक हो गई है, जिनमें 14 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कम से कम 20 अन्य का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बचाव दल अभी भी इलाके में मलबा हटा रहे हैं।

लगातार बारिश के कारण हुई अन्य घटनाओं में, डोडा में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि परगवाल से एक बीएसएफ जवान का शव बरामद किया गया। अखनूर में एक और अज्ञात शव मिला और पंजाब सीमा के पास लखनपुर में सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी बह गया।



बाढ़ ने परिवहन और संचार को भी ठप कर दिया है। भूस्खलन के कारण दर्जनों सड़कें अवरुद्ध हैं और उत्तर रेलवे को बुधवार को 58 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। तब से जम्मू से 2,000 से अधिक फंसे हुए यात्रियों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।

अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बादल फटने से आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने कम से कम 30 घर तबाह कर दिए, 300 कनाल से ज़्यादा सिंचित जमीन बहा दी, दर्जनों मवेशी बह गए और गांव को आस-पास के इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 60 और घर जलमग्न हो गए, जिससे निवासियों को सुरक्षा के लिए पास की पहाड़ियों पर भागना पड़ा।

यह तबाही 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चिशोती गांव में हुए बादल फटने के बाद हुई है, जिसमें कम से कम 65 लोग मारे गए थे—जिनमें से ज़्यादातर मचैल माता मंदिर जा रहे तीर्थयात्री थे। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 70 लोग लापता हैं, जबकि परिवार अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं।

जैसे-जैसे तवी, चिनाब, बसंतर, रावी और उझ जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर कम होने लगा है, नुकसान का दायरा अब सामने आ रहा है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, पुलों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि चौबीसों घंटे तैनात कर्मियों और मशीनों के साथ, अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने, संपर्क बहाल करने और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित है। लेकिन जम्मू और किश्तवाड़ के हज़ारों लोगों के लिए, इस मानसूनी त्रासदी के जख्म गहरे होंगे।

edited by : Nrapendra Gupta