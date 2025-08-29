शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 29 august 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (12:20 IST)

पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा

patna
Latest News Today Live Updates in Hindi : राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पटना में बवाल। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लाठी, डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई। पल पल की जानकारी...


12:20 PM, 29th Aug
-पटना के साथ-साथ दरभंगा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य महिला आयोग ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ "स्वतः" कार्रवाई की मांग की।
-दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी और यादव के पुतले फूंके। दरभंगा में एक कांग्रेस नेता ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि अपशब्द उनकी अनुपस्थिति में कहे गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो दरभंगा के बाहरी इलाके में उनके द्वारा स्थापित एक मंच का था।

11:50 AM, 29th Aug
-पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बवाल। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जमकर चली लाठियां। कई कार्यकर्ता घायल।
-बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कहे गए कथित अपशब्दों की शुक्रवार को निंदा की।

11:13 AM, 29th Aug
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से पहले दोपहर में ही तीर्थयात्रा रोक दी गई थी।
 
दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अनशन में शामिल होने के लिए हजारों सदस्य उपनगरीय लोकल ट्रेन और अन्य ट्रेनों से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सीएसएमटी पर मराठा प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पास में स्थित आंदोलन स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। स्टेशन परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें से कई लोग केसरिया झंडे लिए हुए थे और पारंपरिक टोपी व स्कार्फ पहने हुए थे।

08:35 AM, 29th Aug
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। 

07:45 AM, 29th Aug
शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2025 में उपविजेता रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग जीती।

07:39 AM, 29th Aug
जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी टोक्यो में जोरदार स्वागत। पीएम मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और जापान के बीच बड़े समझौते की संभावना। यहां से वे चीन यात्रा पर रवाना होंगे।

07:38 AM, 29th Aug
-भूस्खलन की वजह से आज भी वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है।
मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायने

मैंने रिटायरमेंट पर कुछ नहीं कहा, संघ प्रमुख भागवत के यू-टर्न के मायनेराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में बदलाव के आखिर क्या हैं मायने

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू

डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मूजम्मू-कश्मीर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है।लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषण

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर चौंकाने वाला विश्लेषणAir India 171-A British Report: अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को उड़ान भरने के केवल कुछ ही सेकंड बाद, एयर इंडिया की उड़ान 171 वाली दुर्घटना के बारे में ब्रिटिश विमानन विशेषज्ञ, रिचर्ड गॉडफ्रे ने अब तक उलब्ध तथ्यों के आधार पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवतइस्लाम यहां था और रहेगा, भागवत बोले- 3 बच्चे होने चाहिए

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्कर

tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्करtvs orbiter electric scooter : TVS Motor ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह अब टीवीएस का सबसे किफायती ई-स्कूटर है। इसका मुकाबला एथर रिज्टा से रहेगा। इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 99,900 रुपए रखी गई है। ऑर्बिटर की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।

मराठा आरक्षण आंदोलन: दक्षिण मुंबई में उमड़े जरांगे के समर्थक, यातायात हुआ बाधित

मराठा आरक्षण आंदोलन: दक्षिण मुंबई में उमड़े जरांगे के समर्थक, यातायात हुआ बाधितMaratha Reservation Movement: दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार को मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) कार्यकर्ता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) के अनशन में शामिल होने के लिए हजारों सदस्य उपनगरीय लोकल ट्रेन और अन्य ट्रेनों से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सीएसएमटी पर मराठा प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पास में स्थित आंदोलन स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। स्टेशन परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था जिनमें से कई लोग केसरिया झंडे लिए हुए थे और पारंपरिक टोपी व स्कार्फ पहने हुए थे।

LIVE: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली में बादल फटे

LIVE: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली में बादल फटेLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बादल फटने से भारी तबाही हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में हादसे पर दुख जताया। पल पल की जानकारी...

जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, 15 दिन में गई 115 लोगों की जान, हजारों विस्थापित

जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, 15 दिन में गई 115 लोगों की जान, हजारों विस्थापितJammu Kashmir news in hindi : इस बार जम्‍मू कश्‍मीर में कुदरत का कहर कुछ ज्‍यादा ही बरपा है। 14 अगस्‍त से लेकर अब तक पिछले 15 दिनों में 115 लोग कुदरती हादसों में जानें गंवा चुके हैं। जबकि अभी भी अगले 15 दिनों तक कुदरती हादसों से निजात मिलने की कोई उम्‍मीद नहीं है।

उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाही

उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाहीUttarakhand Cloud Burst : उत्तराखंड के शुक्रवार को भी बादलों का तांडव जारी रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मलबे में कई मकान ध्वस्त हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में हादसे पर दुख जताया।

पंजाब के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी 'आप' विधायक बाढ़ राहत के लिए एक महीने का वेतन देंगे

पंजाब के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी 'आप' विधायक बाढ़ राहत के लिए एक महीने का वेतन देंगेचंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायकों के साथ मिलकर प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के कहर के कारण पंजाब को काफी नुकसान हुआ है और यह ऐसा समय है, जब सभी पंजाबियों को एक-दूसरे का हाथ थामने के लिए आगे आना चाहिए।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
