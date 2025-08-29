Latest News Today Live Updates in Hindi : राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पटना में बवाल। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लाठी, डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई। पल पल की जानकारी...
12:20 PM, 29th Aug
-पटना के साथ-साथ दरभंगा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य महिला आयोग ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ "स्वतः" कार्रवाई की मांग की।
-दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी और यादव के पुतले फूंके। दरभंगा में एक कांग्रेस नेता ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि अपशब्द उनकी अनुपस्थिति में कहे गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो दरभंगा के बाहरी इलाके में उनके द्वारा स्थापित एक मंच का था।
11:50 AM, 29th Aug
-पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बवाल। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जमकर चली लाठियां। कई कार्यकर्ता घायल।
-बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कहे गए कथित अपशब्दों की शुक्रवार को निंदा की।
11:13 AM, 29th Aug
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से पहले दोपहर में ही तीर्थयात्रा रोक दी गई थी।
दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अनशन में शामिल होने के लिए हजारों सदस्य उपनगरीय लोकल ट्रेन और अन्य ट्रेनों से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सीएसएमटी पर मराठा प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पास में स्थित आंदोलन स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। स्टेशन परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें से कई लोग केसरिया झंडे लिए हुए थे और पारंपरिक टोपी व स्कार्फ पहने हुए थे।
08:35 AM, 29th Aug
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।
07:45 AM, 29th Aug
शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2025 में उपविजेता रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग जीती।
07:39 AM, 29th Aug
जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी टोक्यो में जोरदार स्वागत। पीएम मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और जापान के बीच बड़े समझौते की संभावना। यहां से वे चीन यात्रा पर रवाना होंगे।
07:38 AM, 29th Aug
-भूस्खलन की वजह से आज भी वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है।