Udhna Railway Model : अब स्टेशन पर नहीं होगी यात्रियों की भीड़भाड़? 15000 लोगों के ठहरने की क्षमता वाला बना आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र

त्योहारों और छुट्टियों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना भारतीय रेल के सामने बड़ी चुनौती रहती है। खासकर गुजरात के सूरत में रहने वाले बिहार, उत्तरप्रदेश और दूसरे राज्यों के श्रमिकों के लिए घर जाने के दौरान उधना रेलवे स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर यहां यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने उधना स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र विकसित किया है।

इसे उधना रेलवे मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन में सवार होने से पहले व्यवस्थित तरीके से ठहराने, टिकट व्यवस्था को सुगम बनाने और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम करना है। रेलवे ने अस्थायी होल्डिंग एरिया की व्यवस्था से आगे बढ़कर अब स्थायी यात्री प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।

5 महीने में तैयार हुआ यात्री सुविधा केंद्र

मानसून और मिट्टी से जुड़ी निर्माण संबंधी चुनौतियों के बावजूद उधना के नए यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण लगभग पांच महीने में पूरा किया गया। इसे 31 अक्टूबर 2026 को यात्रियों के लिए खोल दिया गया।

यह केंद्र 10,224 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें एक समय में लगभग 15 हजार यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह भारतीय रेल में अपनी तरह का सबसे बड़ा यात्री होल्डिंग एरिया है।

इसके अलावा स्टेशन पर पहले से मौजूद 2,550 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया भी यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। इस तरह स्टेशन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने से पहले व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त जगह तैयार की गई है।

टिकट से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक की अलग व्यवस्था

नए यात्री सुविधा केंद्र में यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट लेने से पहले, टिकट लेने के दौरान और टिकट लेने के बाद के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। यात्री टिकट संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित होल्डिंग एरिया में इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद अपनी ट्रेन के अनुसार प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। इस व्यवस्था से व्यस्त समय में स्टेशन के प्रवेश द्वारों और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलती है।

यात्री सुविधा केंद्र में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

टिकट बुकिंग के लिए 10 काउंटर।

ढके हुए होल्डिंग एरिया।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के बैठने की व्यवस्था।

अलग-अलग शौचालय।

शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए विशेष कक्ष।

आरओ से शुद्ध पेयजल की सुविधा।

यात्रियों के लिए 32 बड़े पंखे।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड।

दिशा बताने वाले संकेतक।

146 स्पीकर वाला उद्घोषणा सिस्टम।

इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते समय बेहतर और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है।

55 CCTV कैमरों से होगी निगरानी

उधना रेलवे मॉडल में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। यात्री सुविधा केंद्र में 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे चेहरा पहचानने और वीडियो एनालिटिक्स तकनीक से लैस हैं।

एक विशेष वॉर रूम के जरिए पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जाती है। इससे रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने और ट्रेन में चढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा केंद्र में पर्याप्त रोशनी, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं।

दिवाली और छठ पूजा में 7 लाख यात्रियों ने किया सफर

दिवाली और छठ पूजा के दौरान उधना रेलवे स्टेशन की नई व्यवस्था की बड़ी परीक्षा हुई। यात्रियों की भारी आवाजाही के बीच रेलवे ने इस सुविधा केंद्र का व्यापक इस्तेमाल किया। पश्चिम रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच उधना स्टेशन से करीब 7 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की। इस दौरान रेलवे की ओर से उधना से 62 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इनमें ज्यादातर अनारक्षित ट्रेनें थीं। इसके अलावा 136 नियमित ट्रेनों का भी संचालन किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि त्योहारों के दौरान उधना स्टेशन पर कितनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है और उनके प्रबंधन के लिए स्थायी सुविधाओं की कितनी जरूरत है।

यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों के व्यवहार की तारीफ की

नई व्यवस्था का लाभ उठाने वाले यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों के सहयोग और व्यवहार की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश जा रहे एक यात्री ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। यात्री ने कहा, "रेलवे कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। हमें कोई परेशानी नहीं हुई।" उन्होंने ट्रेन के अंदर साफ-सफाई और पंखों की व्यवस्था को भी संतोषजनक बताया।

दूसरे बड़े रेलवे स्टेशनों के लिए भी बन सकता है उदाहरण

उधना रेलवे मॉडल की खासियत यह है कि इसमें केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि यात्रियों के स्टेशन पहुंचने से लेकर ट्रेन में सवार होने तक की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

स्थायी होल्डिंग एरिया, टिकट काउंटर, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और रेलवे विभागों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जिसका इस्तेमाल त्योहारों के अलावा सामान्य दिनों में भी किया जा सकता है।

उधना का यह मॉडल दूसरे व्यस्त रेलवे स्टेशनों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। यह दिखाता है कि बढ़ती यात्री संख्या को संभालने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ स्टेशन पर यात्रियों के इंतजार और बोर्डिंग की व्यवस्था को बेहतर बनाना भी जरूरी है।