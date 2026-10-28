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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 28 October 2026 (19:12 IST)

Indian Railways Rules: रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे ने क्यों दिया निर्देश?

Indian Railways Charging Rules
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (19:15 IST)
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ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज करने से जुड़ी अहम खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को वर्ष 2014 में जारी उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसके तहत ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखे जाने हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन में आग लगने की आशंका को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी पत्र में इस निर्देश का पालन कराने पर जोर दिया है। यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में सामने आई एक घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे।

पावर बैंक फटने से मचा हड़कंप

रेलवे बोर्ड के पत्र के मुताबिक, दक्षिण पूर्व रेलवे में एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के दौरान फट गया। घटना के बाद पावर बैंक से धुआं निकलने लगा। बताया गया कि उस समय निर्धारित अवधि के बावजूद ट्रेन के कर्मचारियों ने चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए थे। इस घटना ने ट्रेन के कोच में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग और आग से सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन की अहमियत को फिर सामने ला दिया है।

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

रेलवे के निर्देश के अनुसार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाने हैं। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- मोबाइल पहले चार्ज कर लें: रात में सोने से पहले मोबाइल फोन की बैटरी पर्याप्त चार्ज रखें।
- पावर बैंक की चार्जिंग से बचें: रात के निर्धारित समय में ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट बंद रहने पर पावर बैंक चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- क्षतिग्रस्त उपकरणों का इस्तेमाल न करें: फूली हुई बैटरी, खराब केबल या क्षतिग्रस्त चार्जर का इस्तेमाल करने से बचें।
- असामान्य स्थिति में रेलवे कर्मचारियों को बताएं: चार्जिंग के दौरान धुआं, असामान्य गर्मी या जलने की गंध महसूस होने पर तुरंत ट्रेन के कर्मचारियों को सूचित करें।

ट्रेन में चार्जिंग के नियम का उद्देश्य क्या है?

ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बैटरी या चार्जिंग उपकरणों में खराबी होने पर आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश इसी तरह के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से दिया गया है।
 
यात्रियों के लिए जरूरी बात: रेलवे बोर्ड के पत्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के पुराने निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यात्रियों को यात्रा के दौरान रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
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