DA Hike 2026 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, पेंशनधारकों को भी दिवाली से पहले तोहफा

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों व पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, जबकि महंगाई राहत बढ़ने से पेंशनधारकों को मिलने वाली पेंशन में भी अतिरिक्त राशि जुड़ेगी।

DA 60% से बढ़कर 63% हुआ

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। इसी तरह पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (DR) की दर भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जुलाई 2026 से संशोधित दर का लाभ मिलेगा। जुलाई से नई दर लागू होने के कारण पात्र लाभार्थियों को संबंधित अवधि का एरियर भी मिल सकता है। एरियर के भुगतान की वास्तविक तारीख और प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार तय होगी।

1.17 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसमें लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनधारक शामिल हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। वहीं, महंगाई राहत का लाभ पेंशनधारकों को मिलता है। इन दोनों में बढ़ोतरी से लाभार्थियों की नियमित मासिक आय में इजाफा होगा।