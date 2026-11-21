Donald Trump : ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- भारत की तरह अमेरिका में भी ब्याज दरें कम हों तो 15-20% तक पहुंच सकती है GDP ग्रोथ

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और वहां जीडीपी ग्रोथ करीब 7 फीसदी है। उन्होंने कहा, "भारत को देखिए, वहां ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी 7 फीसदी है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 14-15 फीसदी, शायद 20 फीसदी तक भी पहुंच सकती है।



फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर उठाए सवाल

ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय उन्हें कम किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तब भी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज लेना महंगा कर देता है। इससे देश की विकास क्षमता प्रभावित होती है।

थाईलैंड और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौतों का भी जिक्र

ट्रंप ने अपनी मनीला यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिका ने थाईलैंड और फिलीपींस के साथ दो व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही करीब 10 अन्य व्यापार समझौते भी होने की उम्मीद है।