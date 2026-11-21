Donald Trump : ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- भारत की तरह अमेरिका में भी ब्याज दरें कम हों तो 15-20% तक पहुंच सकती है GDP ग्रोथ
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) ब्याज दरों में कटौती करे तो अमेरिका की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) 14 से 15 फीसदी तक पहुंच सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि सही मौद्रिक नीति अपनाई जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 20 फीसदी तक भी जा सकती है।
शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और वहां जीडीपी ग्रोथ करीब 7 फीसदी है। उन्होंने कहा, "भारत को देखिए, वहां ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी 7 फीसदी है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 14-15 फीसदी, शायद 20 फीसदी तक भी पहुंच सकती है।
फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर उठाए सवाल
ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय उन्हें कम किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तब भी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज लेना महंगा कर देता है। इससे देश की विकास क्षमता प्रभावित होती है।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आर्थिक आंकड़े मजबूत होने पर ब्याज दरें कम की जानी चाहिए, क्योंकि बेहतर क्रेडिट स्थिति का फायदा देश को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें कम होने से अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 4 फीसदी के बजाय 15 से 20 फीसदी तक हो सकती है और देश अपने कर्ज का भुगतान भी तेजी से कर सकेगा।
थाईलैंड और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौतों का भी जिक्र
ट्रंप ने अपनी मनीला यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिका ने थाईलैंड और फिलीपींस के साथ दो व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही करीब 10 अन्य व्यापार समझौते भी होने की उम्मीद है।