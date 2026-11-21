EPF का नया Systematic Withdrawal Plan : रिटायरमेंट के बाद हर महीने निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानिए टैक्स लगेगा या नहीं?

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की पूरी रकम एकमुश्त निकालने के बजाय अब नियमित किस्तों में लेने का विकल्प मिल सकता है। EPFO के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) का उद्देश्य यह है कि सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने, तीन महीने या छह महीने में पैसा निकाल सकें और बची हुई रकम पर EPF का ब्याज मिलता रहे।

इस सुविधा को 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि, एक अहम सवाल यह है कि क्या SWP से मिलने वाली रकम पर टैक्स देना होगा? इसका जवाब समझने के लिए EPF निकासी के मौजूदा टैक्स नियमों को जानना जरूरी है।



सवाल-जवाब में समझें EPF SWP से जुड़े हर जरूरी सवाल

सवाल 1 : EPF का Systematic Withdrawal Plan (SWP) क्या है?

जवाब: EPFO का SWP रिटायर होने वाले सदस्यों को उनकी जमा PF राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में निकालने की सुविधा देने वाला प्रस्ताव है। इसके तहत सदस्य अपनी पसंद के अनुसार हर महीने, तीन महीने या छह महीने में पैसा प्राप्त कर सकेंगे।

सवाल 2: EPF SWP कैसे काम करेगा?

जवाब: मान लीजिए किसी कर्मचारी के PF खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये जमा हैं। वह पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने एक निश्चित राशि लेने का विकल्प चुन सकता है। जो रकम खाते में बची रहेगी, उस पर EPF के नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।

इस तरह सदस्य को नियमित आमदनी मिल सकेगी और उसकी बची हुई PF राशि भी ब्याज अर्जित करती रहेगी।

सवाल 3: क्या EPF SWP लेना अनिवार्य होगा?

जवाब: नहीं। यह पूरी तरह स्वैच्छिक सुविधा होगी। सदस्य चाहें तो SWP का विकल्प चुन सकते हैं और चाहें तो पात्रता के अनुसार अपनी पूरी PF राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं।

सवाल 4: क्या EPF के SWP पर टैक्स देना होगा?

जवाब: यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। SWP से मिलने वाली हर किस्त को अपने आप टैक्स-फ्री नहीं माना जा सकता। EPF से निकासी पर टैक्स का निर्धारण मौजूदा आयकर नियमों और प्रस्तावित SWP के लिए होने वाले नए प्रावधानों के आधार पर होगा।

सवाल 5 : क्या 5 साल की नौकरी पूरी होने पर SWP की पूरी रकम टैक्स-फ्री होगी?

जवाब: मौजूदा नियमों के तहत पांच साल की लगातार सेवा पूरी होने पर पात्र EPF निकासी सामान्यतः टैक्स-फ्री होती है। पिछली नौकरी की सेवा को भी शामिल किया जा सकता है, बशर्ते PF खाते का बैलेंस नई नौकरी में ट्रांसफर किया गया हो।

सवाल 6: क्या नौकरी करते हुए कर्मचारी भी EPF SWP का लाभ ले सकेंगे?

जवाब: नहीं। फिलहाल यह सुविधा रिटायर होने वाले EPF सदस्यों के लिए प्रस्तावित है। नौकरी के दौरान कर्मचारी पहले की तरह निर्धारित कारणों और पात्रता शर्तों के अनुसार आंशिक PF निकासी कर सकेंगे। सभी कर्मचारियों के लिए हर महीने PF निकालने की सामान्य सुविधा शुरू नहीं की गई है।

सवाल 7: क्या SWP के दौरान PF सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को पैसा मिलेगा?

जवाब: हां। प्रस्ताव के अनुसार, भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित व्यक्ति बची हुई PF राशि निकाल सकेंगे या नियमित किस्तें जारी रखने का विकल्प चुन सकेंगे।

सवाल 8: EPF SWP से कितने लोगों को शुरुआती लाभ मिल सकता है?

जवाब: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख ऐसे EPF सदस्यों को प्राथमिक लाभार्थी माना जा रहा है, जिनके PF खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की बचत है। अंतिम पात्रता और लागू होने की तारीख आधिकारिक नियमों से स्पष्ट होगी।

सवाल 9: क्या EPF SWP की सुविधा शुरू हो गई है?

जवाब: अभी इसे शुरू हुई सुविधा मानना जल्दबाजी होगी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे लागू करने के लिए EPF योजना में जरूरी संशोधनों और मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होनी है। आयकर कानून में संबंधित संशोधन की प्रक्रिया भी अलग से चल रही है।

सवाल 10: EPFO ने निकासी नियमों में और क्या बदलाव मंजूर किए हैं?