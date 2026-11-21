Peru Earthquake : पेरू में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, राजधानी लीमा तक महसूस हुए झटके; लोगों में दहशत

दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के झटके मध्य पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में महसूस किए गए। हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप से किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजकर 9 मिनट पर भूकंप आया। इसका केंद्र एंडीज क्षेत्र में जुनिन शहर से 34 किलोमीटर (21 मील) उत्तर में था। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 108 किलोमीटर (67 मील) की गहराई में दर्ज किया गया।

पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि फिलहाल किसी तरह के नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के केंद्र के पास स्थित कारहुआमायो के मेयर अब्देल वेगा ने भी स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। भूकंप के झटके पेरू की राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही घबराए लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में आता है पेरू

पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले करीब 40 हजार किलोमीटर लंबे 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है। यह ज्वालामुखियों और भूगर्भीय फॉल्ट लाइनों का एक विशाल क्षेत्र है, जहां दुनिया के अधिकांश भूकंप आते हैं। इससे पहले अगस्त में पेरू के एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उस दौरान दो लोग घायल हुए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। वहीं, जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप के कारण छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।