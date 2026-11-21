Rajasthan Panchayat Election Results : राजस्थान के गांवों ने BJP को दिया जवाब? राहुल गांधी का बड़ा बयान

राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे देश के हर गांव की आवाज को दर्शाते हैं। राहुल गांधी ने ग्रामीण राजस्थान के मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस पर जताया गया भरोसा अब पार्टी की जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा, "ग्रामीण राजस्थान के अपने भाई-बहनों का दिल से धन्यवाद। पंचायत चुनावों में आपने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है, अब वह हमारी जिम्मेदारी है।"

राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव परिणामों को बीजेपी की 'डबल इंजन' सरकार के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर किया, किसानों को नुकसान पहुंचाया और पंचायतों के अधिकार छीन लिए। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के कारण गांव खाली हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग सब कुछ देख और सहन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह सिर्फ राजस्थान का जनादेश नहीं है, बल्कि देश के हर गांव की आवाज है।"

मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बीजेपी पर बोला हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पंचायत राज चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की जीत दिखाती है कि जनता बीजेपी की 'डबल इंजन सरकार के कुशासन' के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का मन बना चुकी है।