रोज-रोज के टोल टैक्स से छुट्टी! सरकार ने निकाला सालभर का सस्ता पास, बस चुकानी होगी इतनी फीस

ALSO READ: Railway Ticket Insurance : टिकट के साथ बीमा लिया तो नकद भुगतान नहीं चलेगा, जानें नया नियम Toll Tax New Rule: रोजाना सफर करने वालों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 में बड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब स्थानीय लोगों को रोज-रोज के टोल टैक्स के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। यह नया नियम आगामी 1 नवंबर, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

कितनी होगी सालाना फीस?

सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-कमर्शियल (निजी) वाहन मालिक रियायती सालाना पास (Local Toll Pass) के लिए आवेदन कर सकेंगे यदि टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित है तो 1500 रुपए सालाना लगेंगे। हालांकि टोल प्लाजा के किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर होने पर 3,000 रुपये सालाना देना होगा।

किसे मिलेगा योजना का फायदा?

बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले से रोजाना आसपास आने-जाने वाले प्राइवेट वाहन चालकों के हजारों रुपये सालाना बचेंगे और उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।