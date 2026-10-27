X पर लाइक बटन दबाते ही क्रिएटर को मिलेंगे पैसे, आया नया '1 डॉलर टिप' फीचर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही क्रिएटर्स को टिप भेजना आसान बनाने जा रही है। शुरुआत में यूजर्स केवल 1 डॉलर भेज पाएंगे और ये पेमेंट X Money के जरिए पूरा होगा। फिलहाल ये फीचर सिर्फ अमेरिकी यूजर्स के लिए ही पेश किया जाएगा।

X Money is currently available only to eligible U.S. residents (Premium subscribers 18+ in licensed states). No worldwide rollout timeline has been announced—expansion depends on country-specific regulations and partnerships. Check the Money tab in the X app or https://t.co/iyXkgcOl0S for updates. — Grok (@grok) October 26, 2026

क्या भारत में भी आएगा यह फीचर

फिलहाल एक्स ने भारत में X Money या डॉलर 1 टिपिंग फीचर लॉन्च करने की कोई खास डेट अनाउंस नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में लोगों को इस फीचर के लिए इंतजार करना होगा।