भारत में पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के भाषण की चर्चा क्यों हो रही है?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (20 से 22 नवंबर 2026) में हिस्सा लेने आए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के भाषण ने भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ काफी चर्चा छेड़ दी है।

तीन साल बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह भारत दौरा था, इसलिए उनकी मौजूदगी और खासतौर पर पुराना किला में दिए गए उनके संबोधन पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। मलिक ने भाषण की शुरुआत अंग्रेजी में की, लेकिन जल्दी ही उर्दू में स्विच कर लिया। उन्होंने कहा कि मिर्जा गालिब और सूफी संत निजामुद्दीन की मजार से कुछ कोस दूर बैठकर अंग्रेजी में बात करना उन्हें अजीब लग रहा है। इसलिए उन्होंने 'दिल की आवाज' यानी उर्दू में अपनी बात रखने का फैसला किया।

साझा साहित्यिक विरासत पर जोर

गालिब का जिक्र करते हुए उन्होंने दिल्ली की सांस्कृतिक समृद्धि, विभिन्न सभ्यताओं के मेल और दिल्ली-लखनऊ-लाहौर की साझा साहित्यिक विरासत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बाहरी संस्कृतियों से कमजोर नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हुई। यह अंदाज सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे प्रमुखता दी, जबकि भारत में भी कई लोगों ने साझा सांस्कृतिक विरासत की बात को सराहा। कुछ भारतीय टिप्पणीकारों ने इसे कूटनीतिक और साहित्यिक स्पर्श बताया। भाषण के अलावा मलिक के अन्य बयान भी चर्चा में रहे।

अखंड भारत की अवधारणा पर सवाल

उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग संप्रभु पहचान हैं और संवाद तभी संभव है जब दोनों एक-दूसरे की अलग पहचान को स्वीकार करें। उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा पर सवाल उठाए। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने पारदर्शिता और सबूतों पर आधारित तंत्र बनाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है और दोनों पक्षों को सबूत सामने रखने चाहिए। यात्रा को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए।

भारत को धमकी भी दे चुके हैं मलिक

कांग्रेस ने याद दिलाया कि मलिक इससे पहले सिंधु जल संधि को लेकर “पानी छूने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे” जैसी धमकी दे चुके हैं। वहीं भाजपा ने मलिक के पुराने किला में भारतीय संस्कृति, कश्मीर की संस्कृति और महाभारत संबंधी प्रस्तुतियों पर तालियां बजाते वीडियो को शेयर कर जवाब दिया और इसे 'नए भारत का जवाब' बताया।

कुल मिलाकर मुसादिक मलिक का भाषण इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें राजनीतिक तनाव के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव, उर्दू-शायरी और साझा विरासत की बात प्रमुखता से आई। साथ ही आतंकवाद, संप्रभुता और द्विपक्षीय रिश्तों पर उनके बयान भी सियासी बहस का विषय बने। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला भारत आगमन होने के कारण और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।