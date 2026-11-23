अयोध्या से जनकपुर का सीधा सफर, नेपाल को 24 हजार करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने खोला पिटारा

प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति और गहरे people-to-people ties के धागों से बुने हैं। भगवान राम और माता सीता हमारी साझा सभ्यता और आस्था की पहचान हैं। इस रेल सेवा के शुरू होने से नेपाल के श्रद्धालु सीधे राम लला के दर्शन करने के लिए आ सकेंगे और भारत के श्रद्धालु जनकपुर धाम में माता जानकी के दर्शन कर सकेंगे। 2018 में जनकपुर की पावन धरती पर मैंने कहा था नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं।

उन्होंने कहा कि 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, इस ऐतिहासिक अवसर ने हमारी साझा आस्था को नई ऊर्जा दी। इसके बाद से करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 2025 में ही देश और दुनिया से लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या की यात्रा की। आज शुरू की गई ट्रेन सेवा "सरयू-कमला एक्सप्रेस" से हम इस पवित्र रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल पड़ोस का नहीं, बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का रिश्ता है। हमारी खुशियां साझी हैं और हमारी चुनौतियां भी। हम एक-दूसरे की प्रगति में साथी हैं और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी।

पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के पीएम बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर बालेंद्र शाह जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ महीने पहले जब उन्होंने विश्व के सबसे युवा पीएम के रूप में UN को संबोधित किया था तब हमें उनकी दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक दिखाई दी थी।





पिछले कुछ घंटों की बातचीत में मैंने नेपाल के भविष्य और भारत नेपाल संबंधों के लिए उनके साफ विजन और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। इस वर्ष नेपाल की जनता ने उन्हें जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है वह नेपाल की पीढ़ी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। भारत एक सशक्त और समृद्ध नेपाल की विकास यात्रा में हमेशा सहभागी रहा है। इसी भावना से आज हमने अपने संबंधों को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

धारचूला में एक सड़क पुल का उद्घाटन

ALSO READ: भारत में पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के भाषण की चर्चा क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने उत्तराखंड और नेपाल के बीच धारचूला में एक सड़क पुल का उद्घाटन किया है, और बनबसा में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की आधारशिला रखी है। इसके अलावा, हम नेपाल की तरफ दोधारा चांदनी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के विकास कार्य में तेजी लाएंगे। इन कदमों से उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। साथ ही, हम नेपाल और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों के बीच सड़क, रेल और सीमा संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति देंगे।'

नेपाल के लिए 24 हजार करोड़ का पैकेज

पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि के लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और आज, नेपाल के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास को नई मजबूती देने के लिए हम 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के डेवलपमेंट कोऑपरेशन पैकेज की घोषणा करते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत कई वर्षों से नेपाल के लिए पेट्रोलियम पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विश्वसनीय सप्लायर रहा है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की भावना के अनुरूप, इस वर्ष तेल सप्लाय से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के बावजूद, हमने नेपाल को ईंधन, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाय बनाए रखी।

नेपाली छात्रों को मिलेगी सुविधा

उन्होंने कहा कि हम नेपाल में Start-up Incubator, Innovation Hub और Indian Institute of Technology का एक offshore campus स्थापित करेंगे। हम नेपाली छात्रों के लिए भारत में Law और Technology में स्कॉलरशिप के अवसर बढ़ाएंगे। और Food processing और value-addition को बढ़ावा देने के लिए हम नेपाल में एग्रो-इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने में भी सहयोग करेंगे।

क्या बोले नेपाली पीएम?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि भारत और नेपाल की दोस्ती हिमालय की तरह हैं। आपदा के समय भारत ने सबसे पहले मदद की। भारत नेपाल के साथ हमेशा खड़ा रहा। शाह ने कहा- शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद।