Jail Break in Tamil Nadu: दौरे का नाटक कर 17 कैदी जेल गार्ड पर हमला कर फरार, पुलिस ने 4 को दबोचा

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दौरे का नाटक कर गार्ड पर हमला

थेनी पुलिस के मुताबिक, जेल में बंद कुछ कैदियों ने अचानक मिर्गी या दौरे पड़ने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे ही जेल कर्मी उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचे, कैदियों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया और जेल की सुरक्षा तोड़कर भाग निकले। फरार होने वाले 17 कैदियों की पहचान लिंगम, राजा सिंगंधर, करुप्पसामी, सिलंबरसन, तिरुपति, मेंजीसुंदरम, सबरी, पोन मुथु, निजांत, कार्तिक राजा, मुगिलन, सेल्वा, तरुण, राजकुमार, प्रवीण, मुथु इलंगो और राजुवीन के रूप में हुई है।

17 स्पेशल टीमें और 16 चेक पोस्ट तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक के.एस. प्रवीण गौतम ने तुरंत जेल का निरीक्षण किया। कंदमनूर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार कैदियों को धर दबोचने के लिए 17 विशेष टीमों का गठन किया गया है।

4 फरार कैदी फिर गिरफ्तार

साउथ जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) विजयेंद्र बिदारी ने पुष्टि की है कि पुलिस के व्यापक तलाशी अभियान के दौरान अब तक 4 कैदियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार कैदी सलाखों के पीछे होंगे।