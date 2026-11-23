शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार! सेंसेक्स 1484 अंक लुढ़का, निवेशकों ने की जमकर बिकवाली

Share Market 23 November : भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती मजबूत बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में आ गए। सेंसेक्स 1484 अंक यानी 1.76 फीसदी गिरकर 82,436 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 451 अंक यानी 1.75 फीसदी की भारी गिरावट हुई और यह 25,350 पर समाप्त हुआ।

धातु, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में तेज बिकवाली के कारण बाजार में यह गिरावट आई। सूचकांकों में 1.2 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 29 पैसे गिरकर 92.91 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।

आईटी शेयर लाभ में रहे। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, मीडिया और आईटी सेवा क्षेत्र भी बढ़त में रहे। मेटल शेयरों को सबसे अधिक बिकवाली हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, वित्तीय सेवाएं और तेल व गैस के शेयर भी दबाव में रहे।

निवेशकों ने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जमकर मुनाफा वसूली की, इससे बाजार पर दबाव बढ़ा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका बढ़ने से भी निवेशकों ने बिकवाली की। इसके साथ ही रुपये के कमजोर होने से भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई। डालर के मुकाबले रुपया भी आज दबाव में दिखा।

दुनिया भर के बाजारों में गिरावट

अमेरिकी शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक कंपोजिट (Nasdaq Composite) में 5.28 प्रतिशत की भारी गिरावट आई, जबकि एसएंडपी 500 (S&P 500) 3.70 प्रतिशत और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1.93 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ। इसका असर जापान और दक्षिण कोरिया समेत सभी एशियाई शेयर बाजारों पर भी पड़ा।