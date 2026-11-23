क्या बिसलेरी का पानी पीना सुरक्षित है? FSSAI की कार्रवाई के बीच कंपनी ने जारी किया बड़ा बयान, गिनाईं 90 से ज्यादा गुणवत्ता जांच

14 महीने पुराना है गोवा प्लांट का मामला

बिसलेरी ने अपने बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उन्हें FSSAI के नोटिस की जानकारी मिली है। कंपनी के मुताबिक, यह विवाद सितंबर 2025 में गोवा स्थित उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (जो देशभर के 143 प्लांट्स में से एक है) में तैयार एक बैच से जुड़ा है। 30 सितंबर 2025 को FSSAI ने इस प्लांट से कुल 6 सैंपल लिए थे, जिनमें से 5 सैंपल सभी मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे थे। केवल छठे सैंपल में ब्रोमेट (Bromate) का स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की तय सीमा के मुकाबले 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया था।



जांच रिपोर्ट में विरोधाभास का दावा

कंपनी ने आगे बताया कि 22 नवंबर 2025 को बिसलेरी की अपील पर FSSAI ने उसी छठे सैंपल को दोबारा जांच के लिए रेफरल लैब भेजा था। वहां की रिपोर्ट में ब्रोमेट का स्तर तो तय सीमा के भीतर पाया गया, लेकिन सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स (PAHs) होने की बात कही गई। बिसलेरी के अनुसार, दोनों जांच रिपोर्टों में आए इस अंतर ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद कंपनी ने FSSAI से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र लैब में उसी सैंपल की जांच कराई, जहां ब्रोमेट का स्तर निर्धारित मानक के भीतर ही निकला।



'हमें लगा मामला बंद हो गया, कोई नोटिस नहीं मिला'

बिसलेरी का कहना है कि उन्होंने 2 फरवरी 2026 को एक औपचारिक पत्र के साथ स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दी थी। इसके बाद नियामक से कोई जवाब नहीं आया, जिससे कंपनी ने मान लिया कि मामला बंद हो चुका है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि आज तक उन्हें न तो ईमेल से और न ही हार्ड कॉपी के जरिए कोई नोटिस मिला है, और न ही FSSAI की वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस उपलब्ध है।

90 से ज्यादा जांच से गुजरता है पानी

उपभोक्ताओं का भरोसा कायम रखते हुए बिसलेरी ने कहा कि पानी की शुद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी अपनी 10-चरणीय निर्माण प्रक्रिया के दौरान 90 से अधिक कड़े गुणवत्ता परीक्षणों का पालन करती है। बिसलेरी ने भरोसा दिलाया कि वे नियामक प्रक्रिया के तहत FSSAI को पूरा सहयोग करेंगे और उनका उत्पाद वर्षों से भरोसेमंद व पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।