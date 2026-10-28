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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (18:00 IST)

Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियां

Electric Scooters
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (18:00 IST)
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देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ने के साथ ही कम कीमत में बेहतर रेंज वाले विकल्पों की तलाश भी बढ़ रही है। अगर आप ऑफिस जाने, कॉलेज आने-जाने या शहर के भीतर रोजाना सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो ₹1 लाख से कम कीमत वाले कुछ मॉडल आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बजट में Ola S1 X, Honda QC1 और TVS iQube 2.2 kWh जैसे विकल्प शामिल हैं।

कीमतें और फीचर्स वेरिएंट, शहर, उपलब्ध ऑफर तथा समय के अनुसार बदल सकते हैं। खरीदने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलर से जानकारी की पुष्टि करें। रेंज के आंकड़े कंपनी के दावे या उपलब्ध विवरण पर आधारित हैं; वास्तविक रेंज अलग हो सकती है।

स्कूटर चुनते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत न देखें। ऑन-रोड कीमत, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सुविधा, सर्विस सेंटर की उपलब्धता और वास्तविक रेंज को भी ध्यान में रखें।
 
इन स्कूटरों में कीमत, रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स के लिहाज से अंतर है। इसलिए खरीदारी से पहले अपनी रोजाना की दूरी और जरूरतों के हिसाब से इनकी तुलना करना जरूरी है।

1. Ola S1 X: 108 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज

कम बजट में ज्यादा रेंज और बेहतर स्पीड चाहने वाले ग्राहकों के लिए Ola S1 X एक विकल्प है। यह 2 kWh और 3 kWh बैटरी विकल्पों में उपलब्ध बताया गया है।
कीमत : लगभग ₹82,999 से ₹84,999 (एक्स-शोरूम, संबंधित वेरिएंट के अनुसार)
 रेंज : 108 किलोमीटर तक (कंपनी का दावा, IDC)
 टॉप स्पीड : 101 किलोमीटर प्रति घंटा
- 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार: लगभग 4.1 सेकंड
 स्टोरेज : 34 लीटर का अंडर-सीट बूट स्पेस
 खास फीचर्स : Eco, Normal और Sport राइडिंग मोड के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स
Ola S1 X उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो रोजाना आने-जाने के साथ बेहतर रफ्तार भी चाहते हैं। हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, राइडिंग स्टाइल, वजन और अन्य परिस्थितियों के आधार पर कम-ज्यादा हो सकती है।

2. Honda QC1: शहर में रोजाना सफर के लिए विकल्प

Honda QC1 को शहर के भीतर छोटी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी टॉप स्पीड कम है, लेकिन सामान्य शहरी इस्तेमाल के लिए इसमें जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।
 कीमत : लगभग ₹90,708 (एक्स-शोरूम)
 रेंज : 80 किलोमीटर (दावा की गई IDC रेंज)
 टॉप स्पीड: 50 किलोमीटर प्रति घंटा
 बैटरी : 1.5 kWh की फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी
 स्टोरेज : 26 लीटर का अंडर-सीट स्पेस
 खास फीचर्स : LED लाइटिंग और 15W USB Type-C चार्जिंग पोर्ट
Honda QC1 उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प हो सकता है जिन्हें बहुत तेज रफ्तार की जरूरत नहीं है और जिनका रोजाना का सफर मुख्य रूप से शहर के भीतर रहता है। इसकी खरीद से पहले चार्जिंग की सुविधा और अपनी दैनिक दूरी का आकलन करना बेहतर रहेगा।

3. TVS iQube 2.2 kWh: भरोसेमंद ब्रांड और व्यावहारिक डिजाइन

TVS iQube 2.2 kWh भी कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के लिए एक विकल्प है। इसका डिजाइन रोजाना के आवागमन को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
 कीमत : लगभग ₹94,999 (एक्स-शोरूम)
  रेंज : करीब 75 से 80 किलोमीटर
 टॉप स्पीड : 75 किलोमीटर प्रति घंटा
 चार्जिंग: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 2 घंटे में 80% तक चार्ज करने का दावा
 खास बातें : व्यावहारिक डिजाइन, TVS की बिल्ड क्वालिटी और रोजाना इस्तेमाल के अनुकूल फीचर्स
TVS iQube उन लोगों को पसंद आ सकता है जो ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए एक व्यावहारिक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं। हालांकि, चार्जिंग का समय इस्तेमाल किए जाने वाले चार्जर और चार्जिंग की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है?

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा रेंज और तेज रफ्तार है, तो Ola S1 X पर विचार कर सकते हैं। कम रफ्तार के साथ शहर में छोटी दूरी तय करने के लिए Honda QC1 एक विकल्प है। वहीं, रोजाना के आवागमन के लिए TVS iQube 2.2 kWh की तुलना भी की जा सकती है।
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