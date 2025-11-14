Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषण
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों!
आप सभी को बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
आज, 14 नवंबर का दिन, भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे इतना प्यार करते थे कि वे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे।
यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को प्यार, शिक्षा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। चाचा नेहरू का सपना था कि भारत का हर बच्चा स्वस्थ हो, खुश रहे और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले।
आइए, हम सब मिलकर चाचा नेहरू के दिखाए रास्ते पर चलें। हम खूब मेहनत से पढ़ें, एक-दूसरे की मदद करें और अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दें।
एक बार फिर आप सभी को बाल दिवस मुबारक हो!
धन्यवाद। जय हिन्द!
