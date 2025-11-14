शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (10:40 IST)

Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषण

Speech for Childrens Day: आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। इस खास अवसर पर यहां स्कूली बच्चों के लिए 14 नवंबर, बाल दिवस के लिए 2 मिनट का एक छोटा और सरल भाषण दिया गया है। आप भी इस खास अवसर पर अपने स्कूल में यह भाषण देकर तालियां बटोरें...ALSO READ: Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: एक गुलाब, एक राष्ट्र निर्माता: बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानी
 
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों!
 
आप सभी को बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
 
आज, 14 नवंबर का दिन, भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे इतना प्यार करते थे कि वे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे।
 
नेहरू जी को बच्चों से बहुत गहरा लगाव था। उनका मानना था कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वह हमेशा कहते थे, 'आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे।' यही कारण है कि उनकी जयंती को 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है।ALSO READ: Childrens Day: बाल दिवस पर अपने प्रिय दोस्तों को भेजें ये 10 खास शुभकामना संदेश
 
यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को प्यार, शिक्षा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। चाचा नेहरू का सपना था कि भारत का हर बच्चा स्वस्थ हो, खुश रहे और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले।
 
आइए, हम सब मिलकर चाचा नेहरू के दिखाए रास्ते पर चलें। हम खूब मेहनत से पढ़ें, एक-दूसरे की मदद करें और अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दें।
 
एक बार फिर आप सभी को बाल दिवस मुबारक हो!
 
धन्यवाद। जय हिन्द!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Childrens Day 2025 speech: 14 नवंबर, नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए बेस्ट हैं ये 9 स्पीच आइडियाज
 
