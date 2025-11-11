मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (17:05 IST)

Childrens Day: बाल दिवस पर अपने प्रिय दोस्तों को भेजें ये 10 खास शुभकामना संदेश

Childrens Day Wishes n Status
November 14, Bal Diwas Message: 14 नवंबर का दिन पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है, जिन्हें बच्चे प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। बच्चों के प्रति उनके अपार प्रेम और विश्वास के कारण ही उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया। तो 14 नवंबर के इस खास अवसर पर अपने प्रिय दोस्तों को भेजने के लिए 10 खास शुभकामना संदेश यहां दिए गए हैं।ALSO READ: Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: एक गुलाब, एक राष्ट्र निर्माता: बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानी

बाल दिवस पर आप इनमें से कोई भी चुनकर अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। पढ़ें बाल दिवस पर दोस्तों के लिए 10 खास शुभकामना मैसेजेस...
 
बाल दिवस शुभकामना संदेश :
 
"मेरे प्यारे दोस्त, बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं! 
हमेशा हँसते रहो, खेलते रहो 
और अपनी शरारतों से सबको खुश करते रहो" 
Happy Childrens Day to my dear friend!
 
"आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है! 
उन्होंने कहा था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। 
चलो, मिलकर आज खूब मस्ती करते हैं और 
कल एक बेहतर देश बनाने का वादा करते हैं। बाल दिवस मुबारक"
 
"दोस्ती और बचपन का साथ सबसे प्यारा होता है! 
इस खास दिन पर कामना है कि 
तुम्हारा बचपन हमेशा खुशियों और नए सपनों से भरा रहे। 
Happy Childrens Day!"
 
"याद है हमारी वो सारी शरारतें? 
बाल दिवस याद दिलाता है कि हमें 
अपने भीतर के प्यारे बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना है। 
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! "
 
"चाचा नेहरू का प्यार, 
गुलाब जैसा कोमल! तुम भी हमेशा 
उस गुलाब की तरह खिलते रहो और महकते रहो। 
बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!"
 
"सिर्फ़ एक दिन नहीं, हर दिन बाल दिवस होना चाहिए! 
क्योंकि हर दिन हमें सीखने, 
खेलने और बेफिक्र रहने का मौका मिलता है। 
हमेशा खुश रहो, मेरे दोस्त!"
"बाल दिवस की बधाई! 
 
"बचपन के वो सुनहरे दिन... 
कभी न भूलने वाले! चलो, आज हम बड़े होकर भी 
थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। 
Happy Childrens Day, Buddy!"
 
"बाल दिवस पर यही दुआ है कि 
तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें। 
खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और अपने देश का नाम रोशन करो। 
विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रन्स डे!"
 
"दोस्त, आज का दिन खूब मज़े करने का है! 
मिठाई खाओ, खेलो, 
और कोई चिंता मत करो।
बाल दिवस पर मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद!"
 
तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जिज्ञासा 
और तुम्हारी सादगी ही इस दुनिया को सुंदर बनाती है। 
हमेशा ऐसे ही रहना!"
"बाल दिवस की बधाई! 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
