बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. साहित्य आलेख
  4. Memories of poet Dinkar Sonwalkar
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 5 नवंबर 2025 (15:04 IST)

कवि दिनकर सोनवलकर की यादें

Dinkar Sonwalkar
- प्रस्तुति: सीमा पुराणिक, पुणे
 
यादों के गलियारे से…
 
आज यादों के गलियारों से गुजरते हुए अनेक बातें, किस्से आंखे नम कर गए साथ ही जिंदगी के दिए अनमोल पलों के लिए पलकें झुक कर कृतज्ञता व्यक्त करती महसूस हुईं। ऐसी ही अनमोल, अविस्मरणीय यादों में एक महत्वपूर्ण और दिल के करीब रहने वाली याद है 'सोनवलकर काका' की याद।

प्रसिद्ध कवि दिनकर सोनवलकर,  हां हम उन्हें 'काका' ही संबोधित करते थे और जब उनसे परिचय हुआ तब तो उस भोली, नादान उम्र को 'कवि' शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। कुछ आठ-नौ बरस की उम्र रही होगी, जब उस परिवार से परिचय हुआ और जल्द ही यह परिचय अपनेपन और स्नेह के मजबूत बंधन में बदल गया जो आज भी बरकरार है।
 
जितना सहज, सरल स्वभाव काका का उतना ही मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्तित्व मावशी का (श्रीमती सोनवलकर)। इसी कारण बहुत जल्दी यह दंपत्ती जावरा जैसे छोटे कस्बे में लोकप्रिय हो गए और हम मराठी भाषी परिवारों में आदर, और कुतुहल मिश्रित चर्चा का विषय भी बने।
 
कुछ ही वर्षों में जावरा के प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जैसे अनिवार्य हो गई। हिंदी, मराठी, अमीर, गरीब हर कोई उनके साथ अपनापन महसूस करता था। शकर मिल के मालिक तोदीजी हों या बड़े व्यवसायी नाहटाजी, सांसद हो या विधायक, डॉक्टर हो या इंजीनियर, कलेक्टर हो या तहसीलदार, ऑफिसर हो या बाबू, अरदली हो या चायवाला, मोची हो या तांगेवाला हर किसी के साथ उनका मित्रता का संबंध था। 
 
हमेशा वे सभी की मदद करने को तत्पर रहते थे। हर स्तर के लोगों के साथ काका इस तरह घुल-मिल गए थे कि हर एक व्यक्ति अपने अत्यंत निजी या पारिवारिक कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल करना चाहता था और वे भी बिना किसी भेदभाव के शामिल होते थे, होने की पूरी कोशिश किया करते थे।
 
कहते थे,
है
इतनी सी अभिलाषा
बस मेरी कि
जीवन में अर्थ
मिले ना मिले
जीवन को अर्थ मिले।
 
मेरे पिता के कार्यालयीन स्थानां‍तरण के कारण 1974 से 1980 के बीच उनसे यदा-कदा ही मिलना हो पाता था फिर भी आत्मीयता में कोई कमी नहीं आई थी। शायद इसीलिए 1981 में जब फिर से हम जावरा आ गए तो घनिष्ठता गहरी होती गई। इस समय तक काका कितनी बड़ी हस्ती हैं ये हम अच्छी तरह समझने लगे थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने व्यवहार से महसूस नहीं होने दिया बल्कि अब ज्यादा खुलकर सभी विषयों पर वे बातचित करते थे। 
 
देश के तमाम अखबारों में छाए रहने वाले सोनवलकर काका लोगों के दिलों पर भी छाए रहते थे। 81 से 84 मेरे विवाह होने तक मुझे सोनवलकर परिवार का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन दिनों उनके साथ जावरा, रतलाम में आयोजित लगभग हर कवि सम्मेलन को पहली पंक्ति में बैठकर सुनने का सौभाग्य मिला। 
 
उनके घर आने वाले करीब करीब सभी कविवर्यों से परिचय, बातचीत के अवसर प्राप्त हुए। प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी, बालकवि बैरागीजी, शैल चतुर्वेदी जी, प्रभा ठाकुर जी, माया गोविंद जी इन सबके साथ बैठकर चाय जलपान का आनंद लिया है। 
 
उन्होंने दर्शन शास्त्र केवल पढ़ा या पढ़ाया नहीं बल्कि जिया। शायद इसीलिए वे इतने सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए थे। शासकीय आवास में रहते हुए उनकी सादगी अपने आप में एक मिसाल थी। किसी भी सामान्य सी मुलाकात को उनकी आत्मीयता और सहजता एक यादगार पल में बदल देती थी। 
 
अक्सर शाम को जब कभी हम सपरिवार उनके घर जाते तो कुछ देर इधर उधर की बातें करते करते अचानक अपना हारमोनियम निकालते और सबको प्रेम भरे आग्रह से गवाते और खुद भी बहुत ही तन्मयता से मुकेश के गीत सुनाते। हमारी वह बैठक एक संगीत की महफ़िल बन जाती थी। 
 
गीत गाने के साथ उन्हें पुराने अर्थपूर्ण गीत और ग़ज़लें सुनने का भी बहुत शौक था। उन दिनों 'ग़ुलाम अली' भारत में लोकप्रिय नाम थे। काका के पास 'रिकार्ड प्लेयर' था, तो वे ग़ुलाम अली जी के साथ साथ 'मेहंदी हसन' की भी कुछ रिकार्ड ले आए। फिर हमें सपरिवार बुलाया और बड़े आनंद से ग़ज़लें सुनाई।

ग़ज़लों में मेरी रुचि को देखकर उन्होंने मुझे प्लेयर पर रिकॉर्ड लगाना सिखाया और कहा 'जब तुम्हारा जी चाहे तब आओ और जो चाहो वो सुनो' इस खुली छूट ने मुझे जो आनंद दिया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और एक बात कि मुझे छूट देकर छोड़ नहीं दिया।

दो चार दिनों में जैसे ही मुलाकात होती उनका पहला प्रश्न होता था 'क्या क्या सुना? और क्या समझा?' ग़ुलाम अली तो फिर भी समझ आ जाते थे लेकिन मेंहदी हसन जी की ग़ज़लें उर्दू शब्दों की अधिकता के कारण ठीक से समझ नहीं आती थी। 
 
उन्हें जब यह परेशानी बताई तो महत प्रयासों से एक 'उर्दू से हिंदी' शब्दकोश लेकर आए और एक डायरी और पेन साथ में रखकर मुझे कड़ा आदेश दिया कि 'जो शब्द समझ में ना आए उसे इस शब्दकोश में खोजो और इस डायरी में लिखकर रखो। यदि एक शब्द भी छूटा तो कभी तुमसे बात नहीं करूंगा।' अपनी तमाम व्यस्तताओं के
बावजूद वे उस डायरी को पढ़ते और उर्दू भाषा की गहराई, अदब और मिठास को समझकर हम बच्चों को भी समझाते। 
 
इतना प्यार, इतना अपनापन मिला उस पूरे परिवार से की अपने भाग्य पर गर्व करने को जी चाहता है। उनके दोनों बच्चे भी ताई ही कहकर पुकारते हैं आज भी। उफ़ याद ही नहीं रहता कि प्रतीक अब हमारे बीच नहीं है।
 
संवेदनशील इतने की किसी ने अपनी परेशानी, दुःख साझा किया तो सब कुछ भूलकर उसकी सहायता में लग जाते। आर्थिक तंगी की बात हो तो उस क्षण उनकी जेब में जितना कुछ हो सब दे देते थे। उनके बारे में याद करती हूं तो फिल्म आशीर्वाद के जोगी ठाकुर की याद आती है। वैसे ही हर उम्र, हर स्तर के लोगों के साथ समरस हो जाने वाले व्यक्ति थे सोनवलकर काका। ऐसी अनगिनत यादें हैं।
'क्या भूलूं, क्या याद करूं'
ऐसी स्थिति में है मन।
काका के ही शब्दों में कहूं, तो..
देखते देखते
सात साल बीत गये जावरा में
मालवा के एक कस्बे में
वक्त ने
उम्र के कीमती सात साल छीन लिए
लेकिन दे गया बदले में
तुजुर्बा एहसासों की बेशकीमती दौलत
कैसे कैसे वरदान मिले।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपी

Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपीMake Kada Prasad at home on Guru Parva: गुरु पर्व पर कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी बहुत ही सरल और स्वादिष्ट होती है। कड़ा प्रसाद, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशेष रूप से बनाया जाता है। यह स्वाद में मीठा और हल्का गाढ़ा होता है, और इसे सिख समुदाय में एक पवित्र प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहां कड़ा प्रसाद बनाने की पारंपरिक रेसिपी...

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबादT Junction plot ke fayde aur nuksan: क्या आपका घर किसी सड़क के ठीक सामने है? वास्तु शास्त्र में इसे 'टी' पॉइंट या वीथी शूल कहा जाता है, जहां सड़क की ऊर्जा सीधे घर से टकराती है। जानिए, वास्तु के अनुसार यह घर शुभ है या अशुभ...

Essay on Nanak Dev: सिख धमे के संस्थापक गुरु नानक देव पर रोचक निबंध हिन्दी में

Essay on Nanak Dev: सिख धमे के संस्थापक गुरु नानक देव पर रोचक निबंध हिन्दी मेंEssay on Guru Nanak Birtrh Anniversary: गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिख धर्मावलंबी उनके योगदान को याद करते हुए भव्य प्रक्रिया, कीर्तन, और सेवादारियों का आयोजन करते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष पूजा-अर्चना होती है, और श्रद्धालु गुरु नानक जी के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। यहां पढ़ें रोचक हिन्दी निबंध...

हिमालय की ऊंचाइयों पर रहती हैं दुर्लभ बिल्ली और उड़न गिलहरी

हिमालय की ऊंचाइयों पर रहती हैं दुर्लभ बिल्ली और उड़न गिलहरीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF/ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) विश्वव्यापी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित एक प्रमुख वैश्विक संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से – विश्व के 100 से अधिक देशों में कार्यरत यह संगठन – हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति समर्पित है।

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com