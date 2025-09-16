मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. साहित्य आलेख
  4. Indores writer Sapna C.P. Sahu Swapnil gets Nation Builder Award
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (10:01 IST)

लेखिका सपना सी.पी. साहू स्वप्निल को नेशन बिल्डर अवार्ड

Nation Builder Award 2025
इंदौर शहर की लेखिका सपना सी.पी. साहू को नेशन बिल्डर अवार्ड 2028 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार लेखक के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।
 
यह सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां मौजूद रहीं। यह पुरस्कार सिने तारिका जया प्रदा जी, सांसद शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के कर-कमलों से प्रदान किया गया। 
 
इस अवसर पर मंच पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संपादक श्रीमती शोभना मिश्रा, प्रबंधक विरेन्द्र मिश्रा, मनीष शर्मा (मामा), विनय मिश्रा और श्रीमती जूही भार्गव भी उपस्थित रहे। जिन्होंने सपना सी.पी. साहू स्वप्निल को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।
 
सपना सी.पी. साहू स्वप्निल के नाम लेखन में दो पुस्तकें प्रकाशित है तथा दो एकल विश्व कीर्तिमान है जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। इसके अलावा वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com