बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. कहानी
  4. Story of Dussehra festival
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:04 IST)

दशहरा पर्व की कहानी: राम रावण युद्ध, हुई सत्य और धर्म की जीत

Story of Dussehra festival
Battle between Rama and Ravana: दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का उत्सव है। बच्चों को इस कहानी के माध्यम से साहस, धर्म और सच्चाई का महत्व सिखाया जा सकता है।
 
त्रेता युग में, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। 
 
वनवास के दौरान, लंका के राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। 
 
भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में राम की विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com