दशहरा पर्व की कहानी: राम रावण युद्ध, हुई सत्य और धर्म की जीत

Battle between Rama and Ravana: दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का उत्सव है। बच्चों को इस कहानी के माध्यम से साहस, धर्म और सच्चाई का महत्व सिखाया जा सकता है।

त्रेता युग में, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा।

वनवास के दौरान, लंका के राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया।

भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में राम की विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।