शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. rules of chhath fast 2025
Written By WD Feature Desk

Chhath Vrat Rules: छठ व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए?

rules of chhath fast
Chhathi Maiya Worship: छठ व्रत एक कठोर लेकिन अत्यधिक पुण्यकारी व्रत है, जो न केवल श्रद्धालुओं की शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि, और शांति भी लाता है। यह व्रत विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा और परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान संयम, शुद्धता, और सही पूजा विधि का पालन करना जरूरी है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देवता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सके।ALSO READ: Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत
 
यहां छठ पूजन के 10 मुख्य नियम दिए गए हैं:
 
1. निर्जला उपवास (बिना पानी के उपवासी रहना)
 
- छठ व्रत के दौरान व्रती को निर्जला उपवासी रहना पड़ता है, यानी बिना पानी के उपवास रखना। यह व्रत 36 घंटे तक चलता है, जिसमें कुछ लोग बिना पानी के रहते हैं। 
 
2. सूर्यास्त और सूर्योदय की पूजा
 
- व्रती को सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य देवता की पूजा करनी होती है।
- सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य देवता की पूजा की जाती है और सूर्योदय के समय फिर से पूजा की जाती है।
 
3. व्रत में खाने-पीने की विशेषताएं
 
- प्रसाद, जैसे ठेकुआ बनाते समय पवित्रता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, प्रसाद को जूठा न करें। प्रसाद बनाने के लिए उन बर्तनों का इस्तेमाल न करें जिनमें नॉन-वेज/ मांसाहार बना हो। व्रती को आलू, कद्दू, चीनी, फल और हलवा जैसे विशेष व्रती आहार ही खाना होता है।
- मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है।
- प्रसाद बनाने और पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है।ALSO READ: Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि
 
4. स्नान और साफ-सफाई
 
- घर, पूजा स्थल और रसोई घर में पूरी तरह से साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती को नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए, ताकि शरीर और मन की शुद्धि हो सके। व्रती को हर समय शुद्धता बनाए रखनी होती है। 
 
5. सभी कर्मों में पवित्रता और संयम
 
- व्रती को अपने हर कार्य में संयम और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। 
- व्रती को पलंग या बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। उन्हें फर्श पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए।
- नकारात्मक विचारों, गुस्से, और बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए।
 
6. विशेष ध्यान और पूजा विधि
 
- पूजा के दौरान एकांत में बैठकर ध्यान और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
- छठी माई और सूर्य देवता की विशेष पूजा विधि का पालन करना चाहिए।
 
7. परिवार का सहयोग और समाजिक सम्मान
 
- व्रती को परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। परिवार के सदस्य व्रती के दौरान उनकी सहायता करें, जैसे पूजा का सामान तैयार करना, उन्हें आराम देना आदि।
- इस दौरान व्रती को दूसरों का सम्मान करना चाहिए और सामाजिक परंपराओं का पालन करना चाहिए।
- परिवार के सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रती महिला या पुरुष के भोजन करने के बाद ही उन्हें प्रसाद या खाना ग्रहण करना चाहिए, खासकर खरना के दिन।ALSO READ: Chhath puja date 2025: छठ पूजा: सूर्य और छठी मैया की आराधना के 4 दिन
 
8. सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व
 
- सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया छठ पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 
- लोटे में दूध और जल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है।
- यह व्रती का अंतिम चरण होता है, जिसमें व्रती सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। 
 
9. मौन व्रत या संयम
 
- कुछ लोग इस दौरान मौन व्रत रखते हैं। यह व्रत मानसिक शुद्धि के लिए होता है, जिससे व्रती अपने आप को और अपने मन को नियंत्रित कर पाता है।
 
10. परिवार और समाज की भलाई की कामना
 
- इस व्रत का उद्देश्य न केवल अपने लिए बल्कि परिवार और समाज के सभी लोगों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करना भी होता है। छठ व्रत में इन नियमों का पालन करने से व्रती का पुण्य और समृद्धि प्राप्त होती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी मेंछठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

और भी वीडियो देखें

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएंChhath Puja Wishes 2025: महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, जिन्हें आप अपनी शुभकामना इमेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं:

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja 2025 Preparation, Materials and Method: छठ पूजा 2025 के लिए घर पर तैयारी करने के लिए आपको कुछ विशेष विधियों और सामग्री की आवश्यकता होगी। यहां छठ पूजा की तैयारी और विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप भी इस छठ पूजा पर इसका लाभ ले सकते हैं...

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगार

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगारChhath Puja Fashion: छठ पूजा पर पारंपरिक साड़ी के साथ ही, सोने-चांदी के गहनों और पारंपरिक शैली के गहनों के साथ आप अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं। छठ पूजा के लुक को पारंपरिक गोल्ड गहने पूरा करते हैं। छठ पूजा के गहनों के ट्रेंड्स, फैशन गोल्ड और पारंपरिक भारतीय गहनों पर केंद्रित होते हैं।

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाये, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिन

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाये, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिनNahay khay chhath puja 2025: छठ का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। अष्टमी को पारण होता है। इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 25 अक्टूबर को नयाय खाय, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को उषा अर्घ्य और पारण होगा। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com