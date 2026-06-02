jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन

jharkhand recipe:झारखंड की पारंपरिक खानपान ओकोपोको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि इसे बनाने के लिये गेहूं का आटा मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद गुड़ और घी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसे बेहद कम समय में घर में तैयार कर सकते हैं।

कैसे बनाएं ओकोपोको

सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़ और घी।

विधि:

* सबसे पहले एक बड़े बर्तन या परात में आटा लें।

* अब गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या हल्का कूटकर बारीक करके आटे में मिला दें अथवा गुड़ को हल्का गर्म करके पिघलाकर आटे में डालें ताकि वह आसानी से आटे में मिल जाए।

* अब गुड़ की नमी और घी मिलाकर इनकी मदद से पूरा मिश्रण तैयार कर लें।

* फिर उक्त मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर रख लें, आप चाहे तो गोल की जगह लंबा या चपटा आकार भी दे सकते हैं।

* इसके बाद कढ़ाई में घी या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, उसे गर्म करके ओकोपोको को धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक पका लें।

* अब अच्छी तरह कुरकुरा होने पर एक बर्तन में निकालकर ठंडा कर लें। इसका अंदर का हिस्सा मीठा व नरम तथा बाहरी परत हल्की कुरकुरी होती है। बता दें कि ओकोपोको ठंडा होने के बाद ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

* देसी स्वाद और झारखंड की पुरानी संस्कृति की याद दिलाता पारंपरिक पकवान ओकोपोको को सभी बड़े चाव से खाते हैं। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं।

नोट: इसमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि इसे बनाते समय पानी बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि दोनों हाथों से अच्छी तरह आटा और गुड़ को मसलते हुए मिलाकर तैयार किया जाता है।



