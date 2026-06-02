मंगलवार, 2 जून 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. okopoko recipe
Written By वेबदुनिया फीचर टीम

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन

Pictured is Okpoko, a traditional dish from Jharkhand
jharkhand recipe:झारखंड की पारंपरिक खानपान ओकोपोको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि इसे बनाने के लिये गेहूं का आटा मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद गुड़ और घी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसे बेहद कम समय में घर में तैयार कर सकते हैं। 
 

कैसे बनाएं ओकोपोको

 
सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़ और घी।

 

विधि: 

 
* सबसे पहले एक बड़े बर्तन या परात में आटा लें।
 
* अब गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या हल्का कूटकर बारीक करके आटे में मिला दें अथवा गुड़ को हल्का गर्म करके पिघलाकर आटे में डालें ताकि वह आसानी से आटे में मिल जाए।
 
* अब गुड़ की नमी और घी मिलाकर इनकी मदद से पूरा मिश्रण तैयार कर लें।
 
* फिर उक्त मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर रख लें, आप चाहे तो गोल की जगह लंबा या चपटा आकार भी दे सकते हैं।
 
* इसके बाद कढ़ाई में घी या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, उसे गर्म करके ओकोपोको को धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक पका लें।
 
* अब अच्छी तरह कुरकुरा होने पर एक बर्तन में निकालकर ठंडा कर लें। इसका अंदर का हिस्सा मीठा व नरम तथा बाहरी परत हल्की कुरकुरी होती है। बता दें कि ओकोपोको ठंडा होने के बाद ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।
 
* देसी स्वाद और झारखंड की पुरानी संस्कृति की याद दिलाता पारंपरिक पकवान ओकोपोको को सभी बड़े चाव से खाते हैं। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं।
 
नोट: इसमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि इसे बनाते समय पानी बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि दोनों हाथों से अच्छी तरह आटा और गुड़ को मसलते हुए मिलाकर तैयार किया जाता है। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लानsummer health care: आयुर्वेद में पेय का महत्व सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के संतुलन और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। यह शरीर की ताजगी, पाचन शक्ति, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। यहां हर दिन के लिए नाश्ता, दोपहर, शाम और रात के खान-पान के बारे में जानकारी दी गई हैं...

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?rohini nakshatra mein surya ka gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर के समय सुबह जल्दी उठकर सूर्य दर्शन और हल्का जल पीना शुभ होता है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026 के समय नौतपा के पहले 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां इसे ज्योतिषीय और पारंपरिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियांnautapa me bachchon aur bujurgon ke liye vishesh savdhaniyan: नौतपा की भीषण गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या Immunity और शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है। यहां इन दोनों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं:

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकून

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकूनकुछ प्राणायाम ऐसे है जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक पहुँचाते हैं। शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम से गर्मी के मौसम से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके मन की शांति, शारीरिक शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है जो भरपूर ऑक्सिजन का निर्माण करते हैं।

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिए

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिएThymus Gland Immunity: आमतौर पर कई सालों से, डॉक्टर 'थाइमस' को बचपन का अंग मानते थे जो अधेड़ उम्र तक कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन, दो नए अध्ययनों से पता चलता है कि नजरअंदाज की जाने वाली ग्लैंड बड़ों भी में एक्टिव रहता है और लंबे समय तक सेहत और बीमारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है।

और भी वीडियो देखें

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजनjharkhand traditional sweet: झारखंड में बनाया जाने वाला पारंपरिक पकवान 'ओकोपोको' आज भी वहां की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। इसका देसी स्वाद सभी को भाता है। यह झारखंड की सिर्फ एक मिठाई न होकर यहां की परंपरा, गांव की महक और घरेलू पकवान के बेहतरीन स्वाद का प्रतीक है।

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही है

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही हैअक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही असफलताएं हमें सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। यदि हर प्रयास तुरंत सफल हो जाए, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर और कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है। कठिन समय ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है।

पृथ्वी और पर्यावरण पर कविता: काश प्रकृति भी बोल पाती

पृथ्वी और पर्यावरण पर कविता: काश प्रकृति भी बोल पातीPoem on Environment : काश पेड़ चीख पाते तो शायद कुल्हाड़ियों की धार इतनी निर्दयी न होती वे कहते यह धूप केवल तुम्हारी नहीं हमारी पत्तियों की भी है यह आकाश हमारे घोंसलों का भी घर है और यह धरती सिर्फ़ मनुष्यों की जागीर नहीं। काश नदियां भी चुन पातीं सरकार तो वे उन हाथों को कभी न चुनतीं जो उनके जल में कारखानों का ज़हर घोलते हैं वे चुनतीं उन आंखों को

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast Ideas

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast IdeasBest Healthy Breakfast: सुबह-सुबह वही पोहा और समोसा खाकर बोर हो चुके हैं? टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन रोज़-रोज़ का तला-भुना या हैवी नाश्ता आपको सुस्त बना सकता है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ चटपटा, रिफ्रेशिंग और बेहद हेल्दी ढूंढ रहे हैं, तो स्प्राउट्स चाट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसे प्रतिदिन अपने सुबह के नाश्ते में शामिल करने के 5 बड़े फायदे यहां पाठकों की सुविधा के लिए दिए गए हैं:

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदेयोग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com