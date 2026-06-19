Eye Health Yoga: योगा डे 2026: आंखों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए 5 नुस्खे

Vision Improvement Yoga: 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आजकल हमारा अधिकांश समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है, जिससे आंखों में सूखापन, थकान, धुंधलापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।ALSO READ: योगा डे 2026: ध्यान क्या है, सुदर्शन क्रिया, सक्रिय ध्यान या भावातीत ध्यान? 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आजकल हमारा अधिकांश समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है, जिससे आंखों में सूखापन, थकान, धुंधलापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

योग केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों को भी नई ऊर्जा और रोशनी दे सकता है। योग दिवस 2026 के इस मौके पर, यहां 5 आसान और असरदार आई योग और नुस्खे दिए जा रहे हैं जिन्हें आप रोज़ाना अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

आंखों को स्वस्थ रखने के 5 आसान योग और नुस्खे

1. पामिंग (हथेलियों को रगड़ना)

यह आंखों को तुरंत आराम देने वाली सबसे बेहतरीन क्रिया है। कंप्यूटर पर काम करते समय हर एक-दो घंटे में इसे कर सकते हैं।

कैसे करें: शांत बैठ जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तब तक रगड़ें जब तक कि वे गर्म न हो जाएं। अब आंखें बंद करें और अपनी गर्म हथेलियों को कटोरी के आकार में आंखों पर रख लें, ध्यान रहे आंखों पर सीधा दबाव न डालें।

फायदा: हथेलियों की गर्मी आंखों की नसों को शांत करती है और तनाव दूर करती है।

2. ब्लिंकिंग (पलकें झपकाना)

जब हम स्क्रीन को लगातार देखते हैं, तो पलकें झपकाना भूल जाते हैं, जिससे आंखें ड्राई हो जाती हैं।

कैसे करें: आराम से बैठें और अपनी आंखें खोलें। अब बहुत तेजी से 10 से 15 बार पलकें झपकाएं। इसके बाद 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आराम दें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराएं।

यह क्रिया आंखों में प्राकृतिक नमी (आंसू) बनाए रखती है और सूखेपन से बचाती है।

3. आई रोटेशन (आंखों को घुमाना)

यह आंखों की मांसपेशियों (muscles) की फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत को बढ़ाता है।

कैसे करें: बिना सिर हिलाए अपनी पुतलियों को पहले धीरे-धीरे ऊपर की ओर देखें, फिर पूरी तरह दाईं ओर, फिर नीचे और फिर बाईं ओर देखें। यानी आंखों से एक बड़ा गोला (सर्किल) बनाएं। इसे 5 बार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में और 5 बार एंटी-क्लॉकवाइज करें। इससे आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है और दृष्टि बेहतर होती है।

4. त्राटक क्रिया (मोमबत्ती को एकटक देखना)

यह योग का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा है जो आंखों की रोशनी और एकाग्रता दोनों को बढ़ाता है।

कैसे करें: एक अंधेरे कमरे में अपनी आंखों के समानांतर पर एक मोमबत्ती जलाकर रखें। मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आंखों से आंसू न आ जाएं। इसके बाद आंखें बंद कर लें। यह आंखों को डिटॉक्स करता है, फोकस बढ़ाता है और चश्मे का नंबर कम करने में मददगार है।

5. 20-20-20 का नियम

यह एक ऐसा नुस्खा है जिसे आज के डिजिटल युग में हर किसी को अपनाना चाहिए।

नियम क्या है: स्क्रीन पर काम करते समय हर 20 मिनट के बाद, कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी वस्तु को कम से कम 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आंखों को लगातार एक ही दूरी पर फोकस करने से होने वाली थकान से राहत मिलती है।

विशेष टिप: इन योग क्रियाओं के साथ-साथ सुबह उठकर मुँह में साफ पानी भरें और बंद आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। साथ ही, अपनी डाइट में विटामिन-A से भरपूर चीजें जैसे गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और पपीता शामिल करें।

योगा डे 2026 हमें यह सिखाता है कि स्वस्थ आंखें केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि योग, संतुलित जीवनशैली और प्राकृतिक आदतों से भी संभव हैं। रोज कुछ मिनट आंखों के लिए निकालना भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचा सकता है।



