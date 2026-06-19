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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शुक्रवार, 19 जून 2026 (11:06 IST)

June 21 Yoga Day: विश्व योग दिवस क्या है? जानें वर्ष 2026 की थीम

A photo highlighting the importance of yoga on World Yoga Day and inspiring a healthy lifestyle
International Day of Yoga 2026: विश्व योग दिवस, जिसे दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- International Day of Yoga कहा जाता है, यह हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला एक वैश्विक उत्सव है। यह दिन पूरी दुनिया को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 'योग' को अपने जीवन में अपनाने का संदेश देता है। यह भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है, जिसे आज दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ मिलकर मनाते हैं।ALSO READ: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: जानिए इस बार की थीम, उद्देश्य और खास कार्यक्रम
 
यह दिन योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जिसने आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली का एक प्रभावी माध्यम के रूप में पहचान बनाई है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र जीवन पद्धति है।
 
  • विश्व योग दिवस की मुख्य बातें
  • किसने की शुरुआत? 
  • 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है?
  • विश्व योग दिवस का उद्देश्य
  • इस वर्ष (2026) की थीम क्या है?

 

विश्व योग दिवस की मुख्य बातें

शुरुआत कब हुई? पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था।

 

किसने की शुरुआत? 

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे रिकॉर्ड 177 देशों ने अपना समर्थन दिया और इसे मंजूरी मिली।
 
उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के फायदों (जैसे तनाव से मुक्ति, लचीला शरीर और शांत मन) के प्रति जागरूक करना है।
 

21 जून को ही क्यों मनाया जाता है?

21 जून की तारीख चुनने के पीछे एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण है:
 
21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे 'ग्रीष्म संक्रांति' (Summer Solstice) कहते हैं। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। भारतीय संस्कृति और योग विज्ञान में सूर्य के दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक सिद्धियों, सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान के लिए बेहद पवित्र माना गया है।
 

विश्व योग दिवस का उद्देश्य

* विश्वभर में स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना।
* योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
* स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना।
* तनाव और मानसिक समस्याओं को कम करने के लिए योग अपनाने का संदेश देना।
* भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाना।ALSO READ: Inspirational Yoga Poem: स्वास्थ्य लाभ पर बेहतरीन हिन्दी कविता: योग जीवन का अमृत
 

इस वर्ष (2026) की थीम क्या है?

हर साल योग दिवस को एक विशेष विषय यानी Theme के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है, जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर को सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाए रखने पर जोर देती है।
 
सीधे शब्दों में कहें तो, विश्व योग दिवस पूरी दुनिया को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में पिरोने और 'करें योग, रहें निरोग' के मंत्र को सच करने का एक वैश्विक माध्यम है।
 
विश्व योग दिवस केवल एक विशेष दिन नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का संदेश है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त बन सकता है। इसलिए योग दिवस हमें निरोग जीवन और आत्मिक शांति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: योगा डे 2026: ध्यान क्या है, सुदर्शन क्रिया, सक्रिय ध्यान या भावातीत ध्यान?
 
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