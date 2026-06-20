फादर्स डे पर कविता: पिता का साया

पिता वह बरगद की छाया हैं, जो धूप में भी ठंडक दे जाते हैं। अपने सपनों को पीछे रखकर,

हमारे सपनों को सजाते हैं। मां की ममता दिख जाती है, पिता का प्रेम अक्सर छिप जाता है।

होठों पर कम, कर्मों में ज्यादा, उनका स्नेह नजर आता है। जब-जब राह कठिन होती है,

पिता हौसलों की दीवार बनते हैं। गिरने से पहले थाम लेते हैं, और जीवन का आधार बनते हैं।

अपनी इच्छाओं का त्याग करके, हमारी खुशियों को चुनते हैं। खुद थककर भी मुस्कुराते हैं,

दर्द सभी चुपचाप सुनते हैं। उनकी डांट में चिंता होती है, उनकी खामोशी में प्यार छिपा होता है।

जो समझ ले पिता के मन को, उसका जीवन धन्य होता है। पिता घर की वह मजबूत नींव हैं,

जिस पर हर रिश्ता टिका रहता है। उनके होने से ही परिवार का, हर सपना जिंदा रहता है।

पितृ दिवस पर इतना कहना है, आपका ऋण कभी चुका न पाएंगे। आपने जो संस्कार दिए हैं, उन्हें जीवनभर अपनाएंगे।