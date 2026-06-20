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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (16:26 IST)

फादर्स डे पर कविता: पिता का साया

An image depicting a father priceless love on Fathers Day
पिता वह बरगद की छाया हैं,
जो धूप में भी ठंडक दे जाते हैं।
अपने सपनों को पीछे रखकर,
हमारे सपनों को सजाते हैं।
 
मां की ममता दिख जाती है,
पिता का प्रेम अक्सर छिप जाता है।
होठों पर कम, कर्मों में ज्यादा,
उनका स्नेह नजर आता है।
 
जब-जब राह कठिन होती है,
पिता हौसलों की दीवार बनते हैं।
गिरने से पहले थाम लेते हैं,
और जीवन का आधार बनते हैं।
 
अपनी इच्छाओं का त्याग करके,
हमारी खुशियों को चुनते हैं।
खुद थककर भी मुस्कुराते हैं,
दर्द सभी चुपचाप सुनते हैं।
 
उनकी डांट में चिंता होती है,
उनकी खामोशी में प्यार छिपा होता है।
जो समझ ले पिता के मन को,
उसका जीवन धन्य होता है।
 
पिता घर की वह मजबूत नींव हैं,
जिस पर हर रिश्ता टिका रहता है।
उनके होने से ही परिवार का,
हर सपना जिंदा रहता है।
 
पितृ दिवस पर इतना कहना है,
आपका ऋण कभी चुका न पाएंगे।
आपने जो संस्कार दिए हैं,
उन्हें जीवनभर अपनाएंगे।
 
हे पिता! आपका प्रेम अनमोल है,
आपसे ही हमारी पहचान है।
आपके चरणों में मेरा सम्मान है,
आप ही मेरा अभिमान हैं।
 
पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Father's Day Wishes 2026: फादर्स डे पर अपने पापा को भेजें ये भावुक संदेश और शुभकामनाएं
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