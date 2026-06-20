Best gifts for dad: फादर्स डे पर अपने पिता को दें इन 5 में से कोई एक यादगार‍ गिफ्ट

Fathers Day gift ideas: पिता हमारे जीवन के असली सुपरहीरो, मार्गदर्शक और सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। वह अपनी खुशियों को दबाकर हमारी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वैसे तो पिता को प्यार जताने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फादर्स डे एक ऐसा बेहतरीन मौका है जब आप उन्हें एक खूबसूरत और यादगार गिफ्ट देकर यह बता सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं।ALSO READ: Father's Day Wishes 2026: फादर्स डे पर अपने पापा को भेजें ये भावुक संदेश और शुभकामनाएं पिता हमारे जीवन के असली सुपरहीरो, मार्गदर्शक और सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। वह अपनी खुशियों को दबाकर हमारी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वैसे तो पिता को प्यार जताने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फादर्स डे एक ऐसा बेहतरीन मौका है जब आप उन्हें एक खूबसूरत और यादगार गिफ्ट देकर यह बता सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं।

इस फादर्स डे पर यदि आप अपने पापा के लिए कुछ यूनिक और दिल छू लेने वाला गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो इन 5 शानदार आइडियाज में से कोई एक चुन सकते हैं:

1. कस्टमाइज्ड 'मेमोरी एल्बम' या फोटो फ्रेम पापा अक्सर अपनी पुरानी यादों और तस्वीरों को सहेज कर रखना पसंद करते हैं। उनके बचपन से लेकर, आपकी शरारतों और परिवार के खास पलों की तस्वीरों को इकट्ठा करें।

गिफ्ट आइडिया: एक सुंदर कस्टमाइज्ड फोटो एल्बम या वुडन कोलाज फ्रेम बनवाएं, जिसमें हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज लिखा हो। जब भी पापा फुर्सत के पलों में इस एल्बम के पन्ने पलटेंगे, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। यह गिफ्ट सीधे उनके दिल को छुएगा। यह खास गिफ्‍ट उनके दिल को छू जायेगा।

2. हेल्थ और फिटनेस ट्रैकर उम्र बढ़ने के साथ पापा की सेहत का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अक्सर पिता अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।

क्या दें गिफ्ट, देखें आइडिया: उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड गिफ्ट करें, जो उनके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर (BP), डेली स्टेप्स और स्लीप साइकिल को ट्रैक कर सके। यह खास गिफ्ट न सिर्फ ट्रेंडी है, बल्कि आपके पापा को यह अहसास कराएगा कि आपको उनकी सेहत की कितनी फ्रिक है। यह उन्हें वॉक करने और एक्टिव रहने के लिए भी मोटिवेट करेगा।

3. उनके पसंदीदा शौक/हॉबी से जुड़ा गैजेट या टूल हर पिता की कोई न कोई ऐसी हॉबी या शौक जरूर होता है, जिसे वे वक्त की कमी या जिम्मेदारियों के चलते पीछे छोड़ देते हैं- जैसे गार्डनिंग, किताबें पढ़ना, ट्रैवलिंग या कुकिंग।

गिफ्ट आइडिया: अगर उन्हें पढ़ना पसंद है, तो Kindle या उनकी पसंदीदा किताबों का सेट दें। अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक है, तो प्रीमियम गार्डनिंग टूल किट और कुछ खूबसूरत इनडोर प्लांट्स गिफ्ट करें। यह गिफ्ट दिखाता है कि आप उनकी पसंद और उनकी पर्सनल लाइफ को कितनी गहराई से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं।ALSO READ: Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व अगर उन्हें पढ़ना पसंद है, तो Kindle या उनकी पसंदीदा किताबों का सेट दें। अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक है, तो प्रीमियम गार्डनिंग टूल किट और कुछ खूबसूरत इनडोर प्लांट्स गिफ्ट करें। यह गिफ्ट दिखाता है कि आप उनकी पसंद और उनकी पर्सनल लाइफ को कितनी गहराई से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं।

4. कस्टमाइज्ड पेन और लेदर वॉलेट कॉम्बो वर्किंग फादर्स या बिजनेस करने वाले पिताओं के लिए क्लासिक और यूजफुल गिफ्ट्स हमेशा सदाबहार होते हैं।

आइडिया: एक प्रीमियम लेदर वॉलेट/ बटुआ, बेल्ट और एक कस्टमाइज्ड फाउंटेन पेन का कॉम्बो सेट दें, जिस पर उनका नाम या उनके नाम के इनिशियल्स लिखे हों। यह एक बेहद काम आने वाला और एलीगेंट गिफ्ट है। जब भी पापा ऑफिस या किसी मीटिंग में आपके दिए हुए पेन से साइन करेंगे या वॉलेट निकालेंगे, तो उन्हें आप पर गर्व महसूस होगा।

5. 'सारेगामा कारवां' या विंटेज म्यूजिक प्लेयर यदि आपके पापा यानी पिता किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर इनके पुराने गानों के सुनने के शौकीन हैं, तो डिजिटल जमाने का यह विंटेज गिफ्ट उनके लिए बेस्ट है।

गिफ्ट आइडिया: उन्हें Saregama Carvaan गिफ्ट करें, जिसमें हजारों सदाबहार पुराने गाने पहले से ही लोडेड होते हैं और इसे चलाना भी बेहद आसान है। अक्सर पापा को स्मार्टफोन पर गाने ढूंढने में दिक्कत होती है। यह खास उपहार यानी पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर उन्हें उनके पुराने और सुनहरे दिनों की यादों के सफर पर ले जाएगा।

गिफ्ट के साथ एक जादूभरा प्रो-टिप: आप बाजार से चाहे कितना भी महंगा गिफ्ट खरीद लें, लेकिन उसके साथ अपने हाथ से लिखा हुआ एक 'थैंक यू नोट' (Thank You Card) जरूर दें, जिसमें लिखा हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। पापा के लिए आपकी लिखी दो लाइनें दुनिया के हर गिफ्ट से कीमती होंगी।