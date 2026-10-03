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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (18:20 IST)

रानी दुर्गावती जयंती 2026: स्वाभिमान के लिए सीने में घोंप ली थी कटार, जानें गोंडवाना की महान महारानी के अमर बलिदान की कहानी

Learn story of immortal sacrifice of great Queen Durgavati of Gondwana
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (18:25 IST)
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Birth Anniversary of Heroic Queen Durgavati 2026: स्वाभिमान, साहस और सुशासन का अमर प्रतीक भारत के इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, किंतु गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का व्यक्तित्व और कृतित्व अद्वितीय है। प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को मनाई जाने वाली रानी दुर्गावती जयंती केवल एक ऐतिहासिक स्मरण उत्सव नहीं, बल्कि उस भारतीय नारी शक्ति का जयघोष है जिसने साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। आइए जानते हैं वीरांगना महारानी दुर्गावती के अदम्‍य साहस, बलिदान और सुशासन की अमर कहानी विस्‍तार से... 
 

चंदेल और गोंड राजवंशों की एकजुटता

महारानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा के प्रख्यात चंदेल राजवंश में हुआ था। ये वही महान राजवंश है जिसने विश्वप्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। महारानी दुर्गावती के पिता राजा शालिवाहन थे। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना (गढ़-मंडला) साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के प्रतापी पुत्र दलपत शाह से हुआ। इस विवाह ने उत्तर भारत की 2 विशाल शक्तियों को एक सूत्र में बांध दिया।
 

जब महारानी दुर्गावती ने खुद संभाली गोंडवाना की बागडोर

विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजा दलपत शाह का असमय निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण मात्र पांच वर्ष का बालक था। साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराते देख रानी ने हताश होने के बजाय गोंडवाना की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ली और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उसकी संरक्षिका बनीं।
 

गोंडवाना का स्वर्णिम युग एवं जनहितकारी सुशासन

महारानी दुर्गावती केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत दूरदर्शी और कुशल प्रशासिका भी थीं। उनके शासनकाल को गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। रानी के न्यायप्रिय और पारदर्शी शासन में गढ़-मंडला राज्य इतना समृद्ध हो गया था कि प्रजा अपना कर (टैक्स) स्वर्ण मुद्राओं में चुकाया करती थी।
 

जल प्रबंधन और वास्तुकला

महारानी दुर्गावती ने राज्य में कृषि और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक विशाल तालाबों, बावडियों और मंदिरों का निर्माण कराया। जबलपुर का प्रसिद्ध 'रनिताल', 'चेरीताल' और अपनी दासी के नाम पर बनवाया गया 'आधारताल' आज भी उनकी दूरदर्शिता के जीवंत प्रमाण हैं।
 

महारानी दुर्गावती का सशक्त सैन्य बल

महारानी दुर्गावती ने एक विशाल और अनुशासित सेना का गठन किया, जिसमें पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और प्रशिक्षित हाथियों का बड़ा बेड़ा शामिल था। महारानी दुर्गावती स्वयं अस्त्र-शस्त्र चलाने में निपुण थीं और अक्सर सफेद हाथी पर सवार होकर सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करती थीं।
 

मुग़ल आक्रामकता के विरुद्ध अदम्य शौर्य

अकबर की साम्राज्यवादी नीति के तहत जब मुग़ल सेनापति आसफ़ ख़ां ने गोंडवाना की अपार धन-संपदा और समृद्धि को हड़पने के लिए आक्रमण किया, तो रानी ने अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जबलपुर के समीप स्थित 'नारई नाले' के निकट मुग़ल सेना और गोंडवाना के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
 
रानी दुर्गावती ने रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए मुग़ल सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और पहले दिन की लड़ाई में मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध भूमि में रानी के युवा पुत्र राजकुमार वीर नारायण ने भी अभूतपूर्व वीरता दिखाई।
 

मातृभूमि के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान

युद्ध के अंतिम चरण में रानी दुर्गावती को 2 तीर लगे, एक गर्दन में और दूसरा आंख के पास। रानी समझ गईं कि अब मूर्छित होना या बंदी बनना तय है। मुग़लों के हाथों बंदी बनकर अपने स्वाभिमान से समझौता करने के बजाय, उन्होंने अपनी ही कटार निकालकर अपने वक्षस्थल में घोंप ली और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की।
 

महारानी दुर्गावती जयंती का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

महारानी दुर्गावती की जयंती आज की आधुनिक नारियों को यह संदेश देती है कि महिलाएं केवल परिवार की संरक्षक ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की रक्षक और कुशल प्रशासिका बनने में पूर्णतः सक्षम हैं। जबलपुर के पास स्थित 'बरेला' गांव में जहां रानी ने अपने प्राण त्यागे थे, आज भी उनकी समाधि स्थित है। यह स्थान देशप्रेमी नागरिकों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के समान है।
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